Política |

El Gobierno intimará a la AFA para que de "explicaciones" sobre sus balances

En medio de la investigación por presunto lavado de dinero, el Ministerio de Justicia accionó contra la institución que comanda Chiqui Tapia y la Superliga.

El Ministerio de Justicia de la Nación anunció que intimará a la AFA y a la Superliga para den "explicaciones sobre sus balances”, en medio de los avances de la investigación por presunto lavado de dinero.

"A través de la Inspección General de Justicia (IGJ), se intimará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Superliga de Fútbol Argentino a brindar explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contable y financieros, y responder todas las preguntas respecto a las observaciones realizadas, así como se le exige a todas las personas jurídicas privadas registradas, sin excepciones”, indicó la Secretaría de Justicia en un comunicado.

ADEMÁS: La AFA salió al cruce del Gobierno y defendió la gestión de Chiqui Tapia

El Gobierno consignó que los balances de la AFA y la Superliga "sobre los que se han pedido explicaciones superan los U$s 111.000.000 y US$ 340.000.000, respectivamente”.

image

Asimismo, indicó que “la IGJ intimará a la AFA a presentar documentos relacionados con gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en sus estatutos sociales”. “La AFA es una asociación sin fines de lucro”, subrayó.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad ante la Ley. Nadie está por encima de la Ley ni tiene privilegios. La AFA y la Superliga deben cumplir con los mismos requisitos que se le exigen a todas las asociaciones y fundaciones registradas ante IGJ”, afirmó la Secretaría de Justicia que conduce Sebastián Amerio.

ADEMÁS: Patricia Bullrich denunció a Tapia y Toviggino ante la CONMEBOL

El inspector general de Justicia, Daniel Vítolo, reafirmó el compromiso con la igualdad ante la ley, al afirmar que “nadie está por encima ni tiene privilegios”.

“La AFA debe cumplir con los mismos requisitos que se le exigen a todas las asociaciones y fundaciones registradas ante IGJ”, agregó.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados