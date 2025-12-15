La AFA salió al cruce del Gobierno y defendió la gestión de Chiqui Tapia

La AFA respaldó a su presidente, repasó logros desde 2017 y denunció una persecución del gobierno de Javier Milei, tras una presentación de Patricia Bullrich ante la Conmebol.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un comunicado para responder a cuestionamientos del Gobierno nacional y defender la gestión de su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia. El texto se conoció luego de que la ministra Patricia Bullrich denunciara al titular y al tesorero del organismo ante el Comité de Ética de la Conmebol.
En el documento, la conducción del fútbol argentino sostuvo que desde 2017 recibió una institución “devastada”, con deudas, falta de conducción y riesgo de sanciones internacionales,. Recordó la intervención de la FIFA en 2016 y aseguró que desde entonces se ordenaron las cuentas, se regularizaron salarios y se dejó de recibir fondos del Estado.
La AFA afirmó que hoy funciona con superávit, mantiene a más de 1.300 empleados y afronta mensualmente sueldos por alrededor de 4.000 millones de pesos, todo sin subsidios públicos. También destacó el desarrollo del predio Lionel Andrés Messi, donde entrenan selecciones masculinas y femeninas.
El comunicado señaló que la AFA fue blanco de presiones durante los gobiernos de Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora, de Javier Milei. Mencionó denuncias judiciales que, según indicó, terminaron en sobreseimientos y cuestionó intentos de intervención a través de la Inspección General de Justicia.
Otro punto central fue el rechazo a las Sociedades Anónimas Deportivas, al considerar que los clubes deben mantener su modelo de asociaciones civiles. La AFA sostuvo que su rol es deportivo y no partidario, y cerró el mensaje afirmando que seguirá enfocada en el fútbol y sus competencias.
