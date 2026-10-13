Casi dos horas después de haber indicado que la operación a la que se sometió el papa León XIV había concluido “positivamente”, “en los tiempos y modos previstos”, minutos antes de las 22:00, hora de Roma (las 17:00en Argentina) informó el Vaticano.

León entró caminando al hospital Gemelli de Roma por la entrada principal más temprano en el día y saludó de mano a decenas de personas que le deseaban lo mejor y que se habían reunido para saludarlo. El Vaticano dijo que la cirugía sería realizada por un equipo dirigido por el jefe de cirugía torácica del Gemelli, el doctor Stefano Margaritora.

La operación comenzó mientras el personal médico recitaba la oración del Rosario en la capilla del hospital el martes por la noche. "Unámonos en oración, pidiendo al Señor que sostenga a nuestro obispo, el papa León, y que consuele a todos los que están hospitalizados aquí", dijo el vicario de Roma, el cardenal Baldassare Reina, al inicio de la oración.

El pontífice estadounidense ha ofrecido un nivel poco común de transparencia sobre el primer gran problema de salud divulgado públicamente de sus 17 meses de pontificado. Reveló el descubrimiento del pequeño nódulo localizado durante su oración del mediodía del domingo y anunció que se lo extirparía.

Los oncólogos dicen que incluso si el nódulo resulta ser canceroso, el pronóstico de León es "excelente" ya que habrá sido extirpado en una etapa temprana.

La cirugía, que por lo general se realiza bajo anestesia general, requerirá una estancia hospitalaria de una semana y el Vaticano el lunes canceló todas las audiencias de León hasta el 20 de octubre.

"Estas son cosas que se pueden tratar muy bien, si las palabras que usó reflejan la situación clínica", dijo el doctor Lorenzo Spaggiari, director de cirugía torácica del Instituto Europeo de Oncología (EIO) en Milán, quien no participa en la atención del papa pero conoce al equipo del Gemelli.

Pero la decisión claramente tomó por sorpresa: Si bien el Gemelli tiene un apartamento papal específico que papas anteriores han usado, completo con una capilla privada en el décimo piso, León en realidad se alojará en una habitación cercana ya que el apartamento papal está actualmente en renovación, según la oficina de prensa del Vaticano.