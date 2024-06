El Gobierno puso en duda que haya un 50% de pobres en el país

“Vos recorrés las calles de Buenos Aires, ¿no? Sin duda, no estamos en nuestro mejor momento, pero bueno, puedo decir que el 50% de las personas que vive en la Argentina no son pobres. No pasa eso”, respondió el funcionario en una entrevista con el diario El País, de España, al ser consultado sobre por qué aumentó la pobreza en la gestión de Javier Milei.

“Salgamos a caminar y decime si vos ves el 50% de pobres (...) Salgamos por donde vos quieras. Si son 50% de pobres significa que esa gente no tiene para comer, ¿no? Pero no quiero meterme en una discusión que por ahí me supera y no tengo la metodología”, agregó el jefe de Gabinete.

Según el último informe publicado días atrás por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, la pobreza trepó del 44,7% en el tercer trimestre del 2023 al 55,5% en el primer trimestre de este año, en tanto que la indigencia pasó del 9,6% a 17,5% en el mismo período.

Pobreza Infantil Unicef marzo 2024.jpg Un informe de la UCA determinó que la pobreza llegó al 55% en el primer trimestre de este año.

De acuerdo al mismo estudio, la pobreza -que se determina por el valor de la canasta básica alimentaria- ya alcanza a 24.9 millones de residentes en áreas urbanas en el país, mientras que unos 7.8 millones de personas de ellos está sumergido en la pobreza extrema o indigencia.

“La inseguridad alimentaria total para áreas urbanas relevadas por la encuesta del ODSA-UCA, alcanza al 24,7% de las personas, al 20,8% de los hogares y al 32,2% de los niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, se encuentran en una situación aún más grave, con inseguridad alimentaria severa el 10,9% de las personas, el 8,8% de los hogares y el 13,9% de los niños, niñas y adolescentes (NNyA)", destacó el informe bajo el título “Deudas sociales estructurales en la sociedad argentina”.

Guillermo Francos: "Milei pretende volver a ser candidato y ser reelegido"

Por otra parte, el jefe de Gabinete se refirió a la posibilidad de que el líder de La Libertad Avanza busque un segundo mandato en 2027: "No tengo dudas. Yo creo que el presidente tiene la vocación de transformar la Argentina y sabe que no alcanza un periodo de cuatro años para hacerlo”.

“Su convicción es tal que si me preguntan a mí, estoy seguro de que él pretende volver a ser candidato y ser reelegido. Es una decisión de él, porque ser gobierno es muy desgastante. Además, tiene índices de aceptación que superan el 60%”, sostuvo el exministro del Interior.

De cara a los próximos comicios presidenciales, Francos no descartó una posible alianza con el PRO, partido que lidera el expresidente Mauricio Macri. “Tenemos muchos puntos de coincidencia y muy buena relación con los dirigentes del PRO. Las circunstancias son las que van a ir marcando si tenemos que enfrentar juntos la elección", analizó.

"Tengamos en cuenta que ambas fuerzas, en la segunda vuelta del año pasado, sacamos el 56% de los votos. La gente votó por un cambio”, completó.