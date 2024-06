El Gobierno volvió a defender a Sandra Pettovello y ratificó que apelará el fallo

“Los alimentos se están repartiendo conforme a un plan. Pero hay una discusión sobre la actitud de la Justicia respecto a una decisión administrativa del Ejecutivo. El Gobierno seguramente va a apelar esta medida de la Cámara ante la Corte Suprema”, aseguró Francos en una entrevista radial.

El funcionario aclaró que Capital Humano presentó un plan de distribución para no “caer en desobediencia” ante la Justicia. “Estos alimentos eran para situaciones de emergencia. No para distribuir entre los comedores, porque eso camina por otro andarivel. Ahí el Gobierno dinamizó la asignación universal e incrementó sus montos”, agregó.

Francos reiteró, en ese sentido, su defensa a la política social que está llevando a cabo la cartera que encabeza Sandra Pettovello. "El Gobierno está haciendo política social de manera diferente a la que se venía realizando. Lo que es real se mantuvo y se incrementó, y lo que es curro, se cortó. Por eso protestan, porque se cortó el curro", enfatizó.

En tono crítico, el jefe de Gabinete se refirió a Eduardo Belliboni y Juan Grabois. "¿Por qué reclaman?”, se preguntó. Y respondió que el motivo se debe a que la administración de La Libertad Avanza "les quitó el poder de ser intermediarios". "La Justicia detectó facturas truchas de este señor Belliboni, que tanto protesta en los medios. Ese trabajo también lo hizo Pettovello. Separar la paja del trigo: esto es curro y esto es real”, agregó.

Guillermo Francos.jpg El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió a respaldar la gestión de Sandra Pettovello.

Capital Humano: renunció el jefe de asesores de Pettovello

En medio de las continuas salidas de funcionarios de esta cartera, renunció el jefe de asesores y colaborador clave de la ministra, Fernando Szereszevsky. Pettovello aún debe aceptar oficialmente su dimisión.

Según dejaron entrever fuentes gubernamentales, Szereszevsky abandonó el cargo porque “debía cumplir con obligaciones en el ámbito privado” y por “temas familiares”. El exvocero de Alberto Kohan durante el menemismo y exmanager de Charly García trabaja con la banda Ratones Paranoicos en paralelo a la función pública. "Dilaté la renuncia todo lo que pude, pero los viajes y los compromisos privados son incompatibles con la gestión”, argumentó.

Con la salida del jefe de asesores y colaborador clave de Pettovello, ya son más de 40 las bajas en Capital Humano. Se trata de funcionarios de segundas, terceras y cuartas líneas de la megacartera que absorbió a cuatro ministerios y a la Anses.

Uno de ellos es el exsecretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, desplazado días atrás de ese puesto en medio de la polémica por los alimentos que no fueron repartidos y sospechas en torno al sistema de contrataciones de personal en el área a su cargo.

“Tengo la conciencia y las manos limpias. Me enorgullece haber dado junto a la ministra (Sandra) Petovello la batalla contra los gerentes de la pobreza”, aseguró De la Torre en redes sociales. "No me voy a dejar amedrentar por los Kirchneristas infiltrados en el gobierno. Muerto antes que sucio”, agregó el exfuncionario, denunciado penalmente por el Gobierno en una causa que quedó a cargo del juez Ariel Lijo.