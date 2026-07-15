El mensaje de Javier Milei tras el triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra

El Presidente festejó el agónico pase a la final de la albiceleste del Mundial 2026 con un contundente mensaje en las redes sociales.
El presidente Javier Milei festejó la victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra por 2 a 1 en el Mundial 2026 con un mensaje en cuesta personal de X.
"VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! LRPMQLRCRMP...", escribió el Presidente con su particular estilo.
Desde la Oficina del Presidente de la República Argentina también dieron cuenta de la victoria de la AFA. "La Oficina del Presidente de la República Argentina informa que la Selección Argentina es finalista de la Copa Mundial de Futbol 2026", fue el posteo.
La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, aprovechó la ocasión para celebrar con una dedicatoria a Lionel Messi: "LIONEL MESSI Y ESTE EQUIPO DE LOCOS NOS LLEVARON POR TERCERA VEZ A LA FINAL DEL MUNDO. LOS ARGENTINOS ESTAMOS LOCOS".
Mientras que la vicepresidenta Victoria Villarruel no se quedó atrás. Luego de un polémico posteo previo, escribió: "¡Argentina finalista del mundo! Gracias Enzo, Gracias Lautaro, Gracias Selección Argentina por darnos una alegría más! ¡No era un partido más!", aseveró.
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