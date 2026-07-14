La inflación volvió a bajar y Milei recupera el argumento central de su relato económico / Por Candelaria de la Sota

Los datos inflacionarios de los últimos 12 meses.

El número llega, además, en un momento político importante. Con la mirada puesta cada vez más en la construcción electoral de 2027, Milei necesita que la economía le vuelva a ofrecer una narrativa sencilla y reconocible. La baja de la inflación cumple esa función: permite sostener que el ajuste tuvo un sentido, que el esfuerzo empieza a mostrar resultados y que el rumbo no debe modificarse.

Esa interpretación, sin embargo, convive con una realidad más compleja. Una inflación más baja no significa que los precios bajen, sino que aumentan a menor velocidad. Para muchas familias, el alivio todavía es parcial porque los ingresos corren detrás de gastos que quedaron en niveles muy altos y porque varios servicios esenciales continúan subiendo por encima del promedio.

El comportamiento de junio muestra con claridad esa diferencia. Los bienes aumentaron 1,4%, pero los servicios subieron 2,9%. La brecha refleja el peso de las tarifas, los alquileres, la salud y otros gastos fijos que ocupan una proporción cada vez mayor dentro del presupuesto familiar.

La división que más subió fue Recreación y cultura, con 4,2%, impulsada por los paquetes turísticos. Le siguió Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 3,3%, como consecuencia de los aumentos en electricidad, alquileres y, en el Gran Buenos Aires, expensas. Salud avanzó 2,9% y Bebidas alcohólicas y tabaco, 2,1%.

En el otro extremo, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 1,3%, por debajo del nivel general. Es uno de los datos más relevantes del informe porque se trata del rubro que más pesa en los hogares de menores ingresos. Prendas de vestir y calzado subieron apenas 0,4%, y Comunicaciones, 0,9%.

El presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo celebraron el dato de la inflación de junio.

También hubo diferencias entre las distintas categorías. Los productos estacionales aumentaron 3,4%, empujados por las verduras y el turismo, mientras que los regulados avanzaron 2,3% por las subas en electricidad y transporte público. La inflación núcleo, que excluye esos movimientos más volátiles o administrados, quedó en 1,6%, un dato que el Gobierno mirará con especial atención porque refleja una desaceleración más extendida.

Por regiones, la mayor inflación se registró en la zona Pampeana, con 2%. El Gran Buenos Aires y el Noreste tuvieron una suba de 1,9%, el Noroeste llegó a 1,7% y tanto Cuyo como la Patagonia registraron 1,6%.

El dato de junio también quedó por debajo del 2% que habían proyectado, en promedio, los analistas consultados por el Banco Central. Esa diferencia es pequeña, pero políticamente útil: le permite al Gobierno mostrar que la inflación no sólo sigue bajando, sino que incluso comienza a perforar las expectativas del mercado.

La discusión ahora se trasladará al segundo semestre. Para que el 1,9% se transforme en una tendencia y no en una excepción, el Gobierno deberá evitar que la suba del dólar, los ajustes tarifarios y otros precios regulados interrumpan el proceso. La inflación interanual, de hecho, volvió a subir levemente, desde 33,2% en mayo hasta 33,5% en junio, como consecuencia de la base de comparación.

Milei vuelve así a pisar el terreno donde se siente más cómodo. Puede discutir el costo social del ajuste, la falta de recuperación del consumo o las dificultades de distintos sectores productivos, pero sabe que su capital político depende en gran medida de una sola curva. Junio le devolvió una buena noticia: la inflación bajó, perforó el 2% y volvió a convertirse en el argumento central con el que el Presidente buscará defender su programa económico y proyectarlo hacia la próxima campaña.