Cómo quedaron las asignaciones familiares y sociales de ANSES para enero de 2026

Entre las principales medidas comunicadas por el ministerio que conduce Sandra Pettovello, se oficializó la suba de los valores de las asignaciones sociales, pensiones no contributivas, jubilaciones y pensiones, en línea con el ajuste del 2,47% sobre los haberes y prestaciones, calculado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025.

Los montos a partir de enero de 2026

Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.518.

$125.518. Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $408.705.

$408.705. Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $62.765.

$62.765. Pensión No Contributiva por invalidez o vejez: $314.513,53 (incluye actualización).

$314.513,53 (incluye actualización). Pensión No Contributiva madre de siete hijos: $419.301,35 (con refuerzo cuando corresponde).

$419.301,35 (con refuerzo cuando corresponde). Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $349.441,46.

El comunicado del Ministerio de Capital Humano