El oficialismo acelera en Diputados para aprobar la reforma de la Ley de Glaciares

La iniciativa propone modificar el alcance de la protección ambiental: mientras la ley vigente resguarda a todos los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua, la reforma limita esa protección estricta a aquellas geoformas que demuestren un “aporte hídrico relevante y comprobable”. Además, otorga mayor participación a las provincias en la elaboración del inventario de glaciares.

Estándares ambientales

Desde el oficialismo argumentan que los cambios no implican una reducción de los estándares ambientales, sino una mayor precisión normativa y el reconocimiento del dominio provincial sobre los recursos naturales. En esa línea, destacan la necesidad de destrabar inversiones millonarias hoy paralizadas.

Sin embargo, el proyecto genera fuertes cuestionamientos. Organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición advierten que se trata de una “regresión ambiental” y anticipan que, en caso de aprobarse, la ley será judicializada por presunta inconstitucionalidad.

El debate llega además en un clima político cargado, atravesado por polémicas recientes dentro del oficialismo, lo que anticipa una sesión con alto voltaje. A esto se suma el antecedente de las audiencias públicas realizadas el mes pasado, que generaron críticas por la limitada participación efectiva frente a más de 100 mil inscriptos.