Javier Milei defendió el ajuste fiscal, cargó otra vez contra Victoria Villarruel y elogió a Donald Trump

trumpymilewashington4.jfif Milei ratificó su sintonía política con Trump: "Es el mejor presidente en la historia de Estados Unidos".

Al ser consultado sobre el nivel inflacionario, que en marzo pasado habría estado en torno al 3% según las proyecciones privadas, Milei reconoció que "queda pendiente una gran corrección de precios regulados que hace que vaya a tardar más en verse el efecto sobre la inflación".

"El año pasado la minorista terminó con un 32 % de aumento y la mayorista en un 24 %. Esta va camino de estar en torno al 10 % y la del consumidor, en torno al 20%. Tenga en cuenta que todavía quedan las correcciones de precios regulados, los relativos a materias primas y el salto en el precio del petróleo", sumó.

Milei cargó otra vez contra Villarruel

En otro extracto de la entrevista con el medio español, el libertario acusó a la vicepresidenta de haberlo intentado boicotear y traicionar. "Lo que sí me sorprende es que estas cosas ella ya las venía pergeñando desde el año 2021. Eso es lo que a mí me sorprende. O sea, yo creí que era algo relativamente nuevo. Creía que se había manifestado a partir de lo que pasó cuando tratamos de firmar el Pacto de Mayo", expresó.

Y siguió en ese sentido: "Después se empezó a juntar con gente verdaderamente complicada, a rendir tributo a Isabel Perón y a rodearse de personas de su entorno que no dejan de decir insultos y aberraciones sobre el Gobierno. Lo que me sorprende es que ya lo estuviera pergeñando desde hace tantos años. Es más, me sorprenden las reflexiones que hace sobre que yo le hacía daño a la libertad".

Así en la foto como en la relación: Milei y Villarruel, cada uno por su lado. Milei ratificó su distanciamiento con Villarruel.

Milei: "Trump es el mejor presidente de la historia de Estados Unidos"

En medio del conflicto de Medio Oriente, el mandatario ratificó su alineamiento con la Casa Blanca y elogió a Trump: "Es el mejor presidente de la historia de Estados Unidos. Tengo una admiración enorme por él, además de afecto personal. Usted tomó conciencia de que se encargó de cerrar ocho conflictos bélicos".

"Debería ganar varias veces el Premio Nobel de la Paz por muchas razones, pero especialmente por, entre otras cosas, la pelea, que está dando junto a Israel, contra el estado terrorista de Irán. O por lo que ha hecho en Venezuela", agregó Milei.

En la misma línea, expresó su respaldo al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, a quien definió como un “queridísimo amigo” y “una de las personas más inteligentes” que conoció. También destacó su cercanía con otros líderes internacionales como Viktor Orbán y Giorgia Meloni, con quienes comparte afinidad ideológica.