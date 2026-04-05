Javier Milei defendió el ajuste fiscal, cargó otra vez contra Victoria Villarruel y elogió a Donald Trump

El Presidente brindó una entrevista extensa a un diario español. Reivindicó el modelo económico y acusó a Villarruel de haberlo boicoteado y traicionado. También ratificó su alineamiento con EE.UU. e Israel.
El presidente Javier Milei defendió el ajuste fiscal implementado desde el inicio de su gestión, volvió a cargar contra la vice Victoria Villarruel y ratificó su alineamiento geopolítico con Estados Unidos e Israel. Así lo hizo durante una entrevista publicada este domingo por el diario español El Debate.
En el plano económico, el líder de La Libertad Avanza afirmó haber heredado una situación "crítica" y destacó que su administración llevó adelante "el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad”, con una reducción del gasto público del 30% en términos reales y la eliminación del déficit en pocos meses".
Este proceso, señaló el mandatario, incluyó la baja de más de 20 impuestos, la eliminación del financiamiento monetario y una fuerte desregulación de la economía.
"Nuestro ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, suele decir que nosotros vinimos a derribar varios mitos. El primero es el tamaño del ajuste. Todo el mundo decía que ese tamaño de ajuste no se podía hacer. El segundo es que ese ajuste no se podía llevar a cabo en el tiempo que lo hicimos, y que además arrastraba impopularidad. Nosotros, a pesar de eso y todos los contratiempos que nos generó la oposición, anulamos hasta 40 leyes el año pasado. Aplicamos la motosierra", comentó.
Al ser consultado sobre el nivel inflacionario, que en marzo pasado habría estado en torno al 3% según las proyecciones privadas, Milei reconoció que "queda pendiente una gran corrección de precios regulados que hace que vaya a tardar más en verse el efecto sobre la inflación".
"El año pasado la minorista terminó con un 32 % de aumento y la mayorista en un 24 %. Esta va camino de estar en torno al 10 % y la del consumidor, en torno al 20%. Tenga en cuenta que todavía quedan las correcciones de precios regulados, los relativos a materias primas y el salto en el precio del petróleo", sumó.
En otro extracto de la entrevista con el medio español, el libertario acusó a la vicepresidenta de haberlo intentado boicotear y traicionar. "Lo que sí me sorprende es que estas cosas ella ya las venía pergeñando desde el año 2021. Eso es lo que a mí me sorprende. O sea, yo creí que era algo relativamente nuevo. Creía que se había manifestado a partir de lo que pasó cuando tratamos de firmar el Pacto de Mayo", expresó.
Y siguió en ese sentido: "Después se empezó a juntar con gente verdaderamente complicada, a rendir tributo a Isabel Perón y a rodearse de personas de su entorno que no dejan de decir insultos y aberraciones sobre el Gobierno. Lo que me sorprende es que ya lo estuviera pergeñando desde hace tantos años. Es más, me sorprenden las reflexiones que hace sobre que yo le hacía daño a la libertad".
En medio del conflicto de Medio Oriente, el mandatario ratificó su alineamiento con la Casa Blanca y elogió a Trump: "Es el mejor presidente de la historia de Estados Unidos. Tengo una admiración enorme por él, además de afecto personal. Usted tomó conciencia de que se encargó de cerrar ocho conflictos bélicos".
"Debería ganar varias veces el Premio Nobel de la Paz por muchas razones, pero especialmente por, entre otras cosas, la pelea, que está dando junto a Israel, contra el estado terrorista de Irán. O por lo que ha hecho en Venezuela", agregó Milei.
En la misma línea, expresó su respaldo al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, a quien definió como un “queridísimo amigo” y “una de las personas más inteligentes” que conoció. También destacó su cercanía con otros líderes internacionales como Viktor Orbán y Giorgia Meloni, con quienes comparte afinidad ideológica.
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