El pedido de Karina Milei en las elecciones bonaerenses: "La gente debe ir a votar"

"Es importante, la gente tiene que venir a votar", dijo en unas breves declaraciones al canal LN+ mientras aguardaba para ingresar al cuarto oscuro y emitir su voto en la mesa asignada. Y al ser consultado sobre si se iba a encontrar con el presidente Javier Milei para esperar los resultados, respondió: “Obvio que nos reunimos, es mi hermano”.

La última intervención que hizo la secretaria General de la Presidencia antes de ir a votar fue una aclaración para algunos periodistas: “No digan la candidata porque no soy candidata a nada”. Después, evitó ampliar su análisis y se retiró por la Avenida del Libertador escoltada por un grupo de militantes de La Libertad Avanza.

La funcionaria y hermana del Presidente emitió su sufragio en el Instituto Pedro Coveda, ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen en ese distrito del norte del Gran Buenos Aires. Su voto se produjo en medio de las repercusiones por la filtración de audios sobre presuntos actos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El nombre de la funcionaria apareció mencionado en las grabaciones.

Norberto Milei, el padre del líder de La Libertad Avanza y la secretaria General de la Presidencia, votó en el mismo colegio de Vicente López. El hombre, de 82 años, arribó al establecimiento en una camioneta negra -que tenía los vidrios polarizados- junto a su esposa Alicia Luján Lucich, y fue escoltado por dos custodios que lo ayudaron a caminar.

Milei estuvo cinco minutos en el lugar y se retiró sinn declaraciones a la prensa, al tiempo que unas “13 personas, entre hombres y mujeres” participaron del operativo de seguridad.

En tanto, la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, denunció en sus redes sociales que fue perseguida por periodistas mientras acompañaba a Karina Milei a votar en Vicente López. Según relató, la situación se dio cuando intentaba retirarse del lugar y un grupo de cronistas la siguió por varias cuadras: “Tres cuadras me siguieron a los empujones poniéndome el micrófono en la cara y parándose adelante”, escribió en X.

CASI SE LLEVAN PUESTA A UNA SEÑORA CON CAMINADOR.

Te agarran, empujan, impiden el paso, mienten, provocan... les pedís que paren Y NO PARAN. 3 cuadras me siguieron a los empujones poniéndome el micrófono en la cara y parándose adelante. Les pedí que NO ME TOCARAN MUCHAS VECES.

Se… pic.twitter.com/PN2EutxPV7 — Lilia Lemoine (@lilialemoine) September 7, 2025

Elecciones en la Provincia: votó Maximiliano Bondarenko

El primer candidato a diputado de La Libertad Avanza por la Tercera Sección Electoral, Maximiliano Bondarenko, votó en la Escuela N°2 de Florencio Varela y dijo que los vecinos “tienen un mejor termómetro” que él para hablar de la inseguridad. “Más allá del resultado final, es importante que la gente venga a votar”, dijo el excomisario, a la vez que apuntó contra los delincuentes: “El que las hace, las paga”.

Para el candidato, “es el vecino bonaerense el que marca el camino” y “se comprometió a trabajar” para combatir los hechos de inseguridad en la provincia: “Tenemos que mejorar la situación de los policías a los que les sacaron hasta la dignidad”.

Por último, Bondarenko pidió que “disfrutemos de esta fiesta que es la democracia”.