Graciela Alfano tras su encuentro con Milei: "No hay nada descartado"

En Desayuno Americano, Graciela Alfano no tardó en elogiar a Karina tras ser consultada sobre su encuentro.

“Me encantó, me impresionó, es mucho más linda personalmente que lo que sale en fotos. Es buenísima y simpática. Una persona súper equilibrada con todo lo que pasa alrededor de ella”, aseguró Alfano.

La actriz incluso destacó que la hermana del Presidente transmite una serenidad particular: “Está en un lugar más arriba, en el sentido espiritual, mental. Tiene la tranquilidad de los que ya entendieron cómo va la cosa”, expresó.

Embed GRACIELA ALFANO - ROSMERY - YUYITO GONZÁLEZ: LAS MUJERES DEL PRESIDENTE



Alfano: "Milei tiene una energía muy potente"@desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/6Ixrq9J0wT — América TV (@AmericaTV) December 11, 2025

También circuló una foto con el Presidente y Alfano profundizó en la sensación que le generó. “Tiene una energía realmente muy potente. Viene hacia vos y es muy fuerte. Es la energía del león. Estar cerca de él fue una experiencia fuerte, intimida un poco”, afirmó.

Luego, le preguntaron si se involucraría con él, y Graciela, lejos de cerrarse, lanzó una frase que encendió las alarmas: “Sigamos, dije que me encantó. Nada descartado, no hay nada descartado”.

Cuando le preguntaron por posibles reacciones de sus exparejas, como Yuyito González o Fátima Florez, fue tajante: “A mí básicamente no me interesa nada. No me importa lo que dicen los que no conozco o no conozco mucho”.

En el pasado, Graciela Alfano fue vinculada con los expresidentes Carlos Menem y Mauricio Macri.