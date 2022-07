"El presidente está en control del país", aseguró Cerruti para desmentir rumores

Así, Cerruti intentó ponerle fin a las miles de versiones que circularon durante todo el día en distintos ámbitos. En el Congreso, en la city porteña -especialmente allí— y hasta en los pasillos de la propia Casa Rosada, de lo único que se hablaba era del cansancio del presidente, de su falta de poder real y de sus ganas de abandonar sus obligaciones e irse a su casa.

“El presidente presentó hace una hora su renuncia y me dicen que se la harían aceptado”, disparó una fuente. Eran las 14.29 y los teléfonos de los funcionarios, dirigentes políticos, sindicalistas, jueces y periodistas, explotaban en búsqueda de algo que confirmara semejante rumor. Nada. Nadie lo confirmó, pero nadie salía tampoco a desmentirlo.

La primera señal que llegó desde el Gobierno fue pocos minutos después, cuando se confirmó la presencia de Alberto Fernández en Tucumán el sábado próximo para hablar en el acto de conmemoración del 9 de julio.

Pero antes de escuchar al presidente, se escucharán las palabras de la vicepresidenta, quien este viernes por la tarde participará en un acto en El Calafate.

Distintas fuentes señalaron que el rumor sobre la renuncia del presidente nació en el corazón de la city porteña. Tal vez por eso Gabriela Cerruti apuntó contra lo que llamó “los especuladores de siempre”.

“El Gobierno está trabajando. No pensamos en rumores. Los rumores los hacen y los llevan y circulan quienes tienen tiempo de sentarse a conspirar en vez de estar gobernando”, dijo la portavoz presidencial. Y agregó: “Pero seguramente los especuladores de siempre que no les parece bien que el presidente esté trabajando, que hable con la vicepresidenta, que el dólar blue haya dejado de subir y haya empezado a descender”. Y finalizó: “Entonces, quienes apostaron a algún tipo de situación que no se dio, echan a correr en algún lugar de la city y en las redes esos rumores”.

En la Casa Rosada están convencidos que miembros de la oposición estuvieron detrás de la circulación de estos rumores que se instalaron desde el miércoles por la noche y llegaron a su máximo punto de ebullición en las primeras horas de la tarde del jueves. “Buscan crear un clima golpista, como si pudieran provocar la renuncia del presidente”, dijo una fuente del Gobierno.

En la vereda de enfrente, en la city porteña, lo que se manejaba era una versión que sostenía que el presidente había presentado su renuncia a la vicepresidenta el domingo por la noche, pero que no había sido aceptada. Cansado, habría vuelvo a expresar su deseo de abandonar el cargo el jueves al mediodía, algo que habría quedado en estudio.

Sólo se trató de rumores. O de operaciones, según la perspectiva desde donde se mire. Lo cierto es que lograron enrarecer el clima durante todo un largo día y obligaron al Gobierno —en la figura de la portavoz presidencial— a desmentir una renuncia presidencial que nunca existió.