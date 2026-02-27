Política

El Senado se apresta a transformar en ley la Reforma Laboral

Luego de media sanción en Diputados, el bloque oficialista tiene los votos aseguraros en la Cámara Alta para aprobar la iniciativa que impulsa el Gobierno.

El Senado inició cerca de las 19:00 de este viernes el tratamiento en el recinto del proyecto de Reforma Laboral que impulsa el Gobierno con el apoyo de fuerzas aliadas, y que concita el rechazo del peronismo, luego de una movilización en las inmediaciones del Congreso en contra de la iniciativa, que generó incidentes con la Policía,

La iniciativa fue devuelta a la Cámara Alta con un cambio clave por parte de la Cámara de Diputados, que el jueves 19 de febrero aprobó con 135 votos afirmativos y 115 negativos, pero que dejó de lado el Articulo 44 que establecía rebajas de entre el 25 y el 50% a los salarios de quienes tuvieran que tomar licencia por enfermedad.

El resto de la reforma laboral se aprobó tal cual llegó del Senado, incluyendo artículos controvertidos como los que regulan las indemnizaciones y el Fondo de Asistencia Laboral, la supresión de la ultraactividad de convenios colectivos, la restricción de las tutelas sindicales, la limitación del derecho a huelga, la derogación de estatutos profesionales y el desfinanciamiento del INCAA.

Al comienzo del debate se rechazó una moción de orden planteada por el senador Mariano Recalde (PJ) para devolver el proyecto a comisiones y frenar la sesión. Seguidamente, el miembro informante del dictamen del oficialismo, el chaqueño Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza) se dispuso a defender la iniciativa.

