Ley de Ludopatía

Una vez aprobada la suspensión, el Senado se apresta convertir en ley el proyecto de Ludopatía, para combatir la adicción al juego, al tiempo que aprobará otra iniciativa que apunta a combatir el juego ilegal, según acordaron hoy la Libertad Avanza y el peronismo.

La decisión se adoptó el miércoles en un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General, y Justicia y Asuntos Penales, donde finalmente no se emitió un dictamen, con lo cual los proyectos se tratarán sobre tablas.

La reunión se realizó con la presencia del secretario general de la Confederación Episcopal, Raúl Pizarro, quien reclamó a los senadores que respaldan la iniciativa sancionada en Diputados que busca combatir la ludopatía y el fenómeno de las ciber-apuestas, donde se establecen fuertes restricciones a la publicidad para fomentar el juego de azar.