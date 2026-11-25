La Libertad Avanza y el peronismo acordaron tratar este jueves la iniciativa aprobada en Diputados, que restringe la publicidad de apuestas y prohíbe el acceso de menores a las plataformas online.
El Senado tratará este jueves el proyecto de ley para combatir la ludopatía y las ciberapuestas, con el objetivo de convertir en ley la iniciativa que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. El acuerdo fue alcanzado entre La Libertad Avanza y el peronismo, que también habilitaron el debate de otra propuesta para combatir el juego ilegal.
La decisión se tomó durante un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales. Como no se emitió dictamen, ambos proyectos serán tratados sobre tablas en el recinto. El oficialismo aceptó avanzar con el texto aprobado por Diputados, que establece fuertes restricciones a la publicidad de apuestas y prohíbe que los menores de edad participen en plataformas de juego online.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, propuso habilitar el tratamiento de las dos iniciativas. Por un lado, planteó aprobar la ley contra la ludopatía y, por otro, avanzar con un proyecto que busca otorgar herramientas al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para actuar contra las plataformas ilegales. El senador peronista José Mayans aceptó la propuesta, aunque pidió que primero se vote el texto proveniente de Diputados.
El acuerdo se alcanzó después de que distintos aliados del oficialismo reclamaran que la ley contra la adicción al juego fuera aprobada este jueves. Entre los legisladores libertarios que respaldaban esa posibilidad se encontraban Luis Juez y Agustín Coto, según señalaron fuentes parlamentarias. La iniciativa había obtenido en Diputados 139 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones, en su mayoría correspondientes al PRO, la UCR y el MID.
Durante el debate en comisión estuvo presente el secretario general de la Confederación Episcopal, Raúl Pizarro, quien pidió a los senadores que acompañaran la iniciativa. Su participación fue inusual para este tipo de reuniones y estuvo centrada en el impacto del juego online sobre las familias y los sectores más vulnerables.
“Hoy tenemos por delante algo de gran importancia para las familias argentinas; ustedes senadores y senadoras son representantes del pueblo argentino. Les pido que cuando tengan que tomar una decisión lo hagan mirando al pueblo, a la gente”, expresó Pizarro ante los legisladores.
El representante de la Iglesia también citó al papa León XIV para reclamar que la discusión priorice la protección de niños y adolescentes. “Lo primero son las personas y los más vulnerables. Los pequeños, niños y adolescentes, no la economía, no el juego que trae a los más poderosos”, sostuvo.
Bullrich, por su parte, defendió la necesidad de avanzar con las dos propuestas y rechazó que se responsabilizara al oficialismo por la demora en la sanción de la ley. En ese sentido, recordó que el proyecto había permanecido frenado durante dos años y planteó que la iniciativa complementaria permitiría enfrentar el funcionamiento de sitios de apuestas ilegales.
La titular del bloque libertario señaló que existen unas 2.500 plataformas que “deben ser clausuradas” y sostuvo que el Enacom necesita herramientas para intervenir. Mayans, en tanto, pidió precisiones sobre el alcance del proyecto antes de acompañar su habilitación para el tratamiento sobre tablas.
La discusión en el Senado buscará, así, avanzar con dos objetivos: convertir en ley las restricciones al juego online y a la publicidad de apuestas, y dar impulso legislativo a una iniciativa destinada a combatir las plataformas ilegales.
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