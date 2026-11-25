Durante el debate en comisión estuvo presente el secretario general de la Confederación Episcopal, Raúl Pizarro, quien pidió a los senadores que acompañaran la iniciativa. Su participación fue inusual para este tipo de reuniones y estuvo centrada en el impacto del juego online sobre las familias y los sectores más vulnerables.

“Hoy tenemos por delante algo de gran importancia para las familias argentinas; ustedes senadores y senadoras son representantes del pueblo argentino. Les pido que cuando tengan que tomar una decisión lo hagan mirando al pueblo, a la gente”, expresó Pizarro ante los legisladores.

El representante de la Iglesia también citó al papa León XIV para reclamar que la discusión priorice la protección de niños y adolescentes. “Lo primero son las personas y los más vulnerables. Los pequeños, niños y adolescentes, no la economía, no el juego que trae a los más poderosos”, sostuvo.

Patricia Bullrich, titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado.

Bullrich, por su parte, defendió la necesidad de avanzar con las dos propuestas y rechazó que se responsabilizara al oficialismo por la demora en la sanción de la ley. En ese sentido, recordó que el proyecto había permanecido frenado durante dos años y planteó que la iniciativa complementaria permitiría enfrentar el funcionamiento de sitios de apuestas ilegales.

La titular del bloque libertario señaló que existen unas 2.500 plataformas que “deben ser clausuradas” y sostuvo que el Enacom necesita herramientas para intervenir. Mayans, en tanto, pidió precisiones sobre el alcance del proyecto antes de acompañar su habilitación para el tratamiento sobre tablas.

La discusión en el Senado buscará, así, avanzar con dos objetivos: convertir en ley las restricciones al juego online y a la publicidad de apuestas, y dar impulso legislativo a una iniciativa destinada a combatir las plataformas ilegales.