El vocero admitió que el Gobierno desvió fondos del sistema vial para maquillar el "equilibrio fiscal"

“Yo no diría que nada del dinero de ese impuesto va a mantenimiento de rutas. Hoy las rutas se están manteniendo, yo uso la Ruta 5 y si no hubiera mantenimiento en 2 años y medio no estaría como está, estaría peor”, indicó Ravier.

El SisVial es un fondo fiduciario que se alimenta con una porción del impuesto a los combustibles y que, según la normativa que lo regula, tiene un destino específico: las obras viales. Sin embargo, según reveló una investigación del periodista Hugo Alconada Mon publicada en La Nación, los números muestran una brecha enorme entre lo recaudado y lo ejecutado: desde el inicio de la gestión de Milei se recaudaron $1.503.252 millones y apenas $394.406 millones fueron ejecutados en obras, con más de $1 billón sin aplicarse al mantenimiento de las rutas.

La tasa de subejecución del SisVial asciende al 73,8%. Solo se ejecutó el 11,3% de lo recaudado durante 2024, subió al 39% en 2025 —año electoral— y volvió a caer al 18,5% entre enero y mayo de 2026. Al cierre de mayo, $1.038.779 millones permanecían colocados en instrumentos financieros o inmovilizados en una cuenta corriente.

La admisión del vocero presidencial abre nuevamente el interrogante sobre el destino de los recursos que se recaudan con impuestos vinculados a la infraestructura vial.

Por un lado, el Gobierno sostiene que Vialidad continúa realizando tareas de mantenimiento. Por otro, reconoce que una parte de los fondos queda a disposición del Ministerio de Economía para contribuir al equilibrio fiscal.

El debate adquiere mayor dimensión por el estado de numerosas rutas nacionales, los reclamos de provincias y usuarios y la paralización o ralentización de distintas obras de infraestructura.

La cuestión central ya no pasa solamente por cuánto dinero recauda el sistema vial, sino por cuánto llega efectivamente a las rutas, cuánto permanece en inversiones y cuánto utiliza Economía para sostener las cuentas públicas.