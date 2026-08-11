El vocero admitió que el Gobierno desvió fondos del sistema vial para maquillar el "equilibrio fiscal"

Adrián Ravier confirmó que el Ministerio de Economía dispone de parte de los recursos destinados al sistema vial. Pero aseguró que las rutas continúan recibiendo tareas de mantenimiento... Aunque no se note.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que el Gobierno nacional desvió fondos que debían destinarse al mantenimiento de infraestructura vial para que cierre la cuenta del "equilibrio fiscal".
En una nueva polémica, el funcionario afirmó que un porcentaje de las partidas asignadas al “Sistema Vial Integrado” (SisVial), un fondo fiduciario que debería financiar exclusivamente la construcción y mantenimiento de obras viales, fue retenido por el Ministerio de Economía que comanda Luis "Toto" Caputo.
“Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos”, confesó Ravier en una entrevista a "El Diario de La Pampa", provincia de la cual es oriundo.
“Habría que ver el número ahí, ¿no? Vialidad Nacional tiene en cada provincia una representación, una oficina con profesionales, que están permanentemente dando mantenimiento de obras a todas las rutas”, comentó al respecto.
“Yo no diría que nada del dinero de ese impuesto va a mantenimiento de rutas. Hoy las rutas se están manteniendo, yo uso la Ruta 5 y si no hubiera mantenimiento en 2 años y medio no estaría como está, estaría peor”, indicó Ravier.
El SisVial es un fondo fiduciario que se alimenta con una porción del impuesto a los combustibles y que, según la normativa que lo regula, tiene un destino específico: las obras viales. Sin embargo, según reveló una investigación del periodista Hugo Alconada Mon publicada en La Nación, los números muestran una brecha enorme entre lo recaudado y lo ejecutado: desde el inicio de la gestión de Milei se recaudaron $1.503.252 millones y apenas $394.406 millones fueron ejecutados en obras, con más de $1 billón sin aplicarse al mantenimiento de las rutas.
La tasa de subejecución del SisVial asciende al 73,8%. Solo se ejecutó el 11,3% de lo recaudado durante 2024, subió al 39% en 2025 —año electoral— y volvió a caer al 18,5% entre enero y mayo de 2026. Al cierre de mayo, $1.038.779 millones permanecían colocados en instrumentos financieros o inmovilizados en una cuenta corriente.
La admisión del vocero presidencial abre nuevamente el interrogante sobre el destino de los recursos que se recaudan con impuestos vinculados a la infraestructura vial.
Por un lado, el Gobierno sostiene que Vialidad continúa realizando tareas de mantenimiento. Por otro, reconoce que una parte de los fondos queda a disposición del Ministerio de Economía para contribuir al equilibrio fiscal.
El debate adquiere mayor dimensión por el estado de numerosas rutas nacionales, los reclamos de provincias y usuarios y la paralización o ralentización de distintas obras de infraestructura.
La cuestión central ya no pasa solamente por cuánto dinero recauda el sistema vial, sino por cuánto llega efectivamente a las rutas, cuánto permanece en inversiones y cuánto utiliza Economía para sostener las cuentas públicas.
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