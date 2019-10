ELECCIONES 2019

Frases destacadas de Alberto Fernández

• “En esta facultad, me eduqué y educo. Acá aprendemos lo que es el estado de derecho. Aprendemos que un presidente no se debe involucrar en la justicia. Toda esta semana se dedicaron a hablar de mi dedo índice, deberíamos ocuparnos de otros índices. Ocupémonos de lo importante.”

• “En este lugar, soy el único abogado. Hace 35 años enseño Derecho Penal. La seguridad no es un tema fácil, y no es un tema fácil porque nadie la solucionó. Es fácil hablar de mano duda pero la inseguridad está totalmente ligada a la desigualdad. Esto cuesta entenderlo pero es así. Y esto está ocurriendo en Argentina. Los padres se quedaron sin trabajo y los hijos sin colegio. Y todo eso se fue deteriorando. Vamos a reconstruir ese control social. Pero al que delinque hay que castigarlo y de eso depende la Justicia. Por eso vamos a construir un Consejo de Seguridad donde se construyan políticas con seriedad.”

• “Presidente, sí, no nos parecemos en nada, gracias a dios no nos parecemos en nada. Me preocupa que con todo lo que usted dice el consumo aumentó, osea que el negocio está progresando. Tratemos estos temas con seriedad, con menos marketing y más seriedad.”

• “Tenemos que ser serios, Presidente. El presupuesto en materia de seguridad no aumentó, cayó en términos reales un 38%. No creo que las víctimas se hayan sentido protegidas por usted. Es un tema serio.”

• “Argentina hoy tiene la tasa de desempleo más alta de los últimos 20 años. Y claro, tenemos un presidente que piensa que es todo un negocio. Macri “uberizó” la economía, le quitó obligaciones a las empresas y derechos a los trabajadores. Nosotros hemos perdido mucho trabajo porque la economía no para de caer, y la que banca la economía son las pequeñas y medianas empresas, y hoy cierran 43 por día. Hoy se beneficia a las grandes empresas y los amigos del Presidente, pero no a los pequeños comerciantes. No queremos eso en el país.”

• “Presidente, en materia energética lo único que hizo usted fue llenar de plata los bolsillos de sus socios. Hizo un brutal ajuste y dejó al país sin energía. Usted dice que hubo corrupción en nuestro gobierno, ¿usted no vio el suyo, el del 'clan M'? Pero por favor.”

• “Voy a ser breve, Espert. Cuando tuve diferencias, renuncié y me fui a mi casa. No tengo nada que ver con corrupción, yo no tengo una causa en contra, no como el presidente, que no puede decir lo mismo.”

• “Argentina dice ser un país federal pero en realidad no lo es. Hoy tiene una concentración de poder en la Ciudad. Vamos a trabajar para que todos los argentinos sean tratados del mismo modo. Quiero hacer un país federal. Quiero que cada persona trabaje en el pueblo o la ciudad donde nació, que pueda hacerlo. Macri dijo que iba a ser mejor pero, lo primero que hizo, fue poner dos jueces a dedo en la Corte Suprema. La corrupción es una preocupación, tiene que ser una prioridad de todos. Penar a los empresarios corruptos y a los funcionarios que se dejan corromper.”

• “El Presidente está preocupado de cómo le irá a la prensa conmigo, pero en la campaña me preocupé en que todos los que querían hacerme una entrevista lo hagan, sin preguntarles cómo piensan. La prensa está en peligro con Macri, no conmigo.”

• “Cuando entramos en el tema de la pobreza, Presidente, es cuando menos quiero parecerme. Hoy hay 3 millones de indigentes en Argentina. 1 de cada 2 chicos son pobres. Él llegó prometiendo pobreza cero, y mintió, como siempre miente. Nos debe avergonzar que en este país, donde se dice que podemos alimentar a 400 millones de habitantes, hayan 4 pasando hambre. El cambio climático nos está exigiendo cambios, tenemos que cuidar los bosques. Vamos a crear un Ministerio de la Vivienda, para construirlas y dárselas a los que duermen en la calle y están desamparados, y para ayudar a todos a conseguir su primera casa.”

• “Tenemos que ocuparnos mucho mejor de la pobreza. Este gobierno le está haciendo pasar hambre a la gente. Nosotros tenemos que ocuparnos del pueblo.”

• “Macri se acordó de la vivienda en estos últimos cinco minutos. Los créditos UVA iban a ser una solución y hoy son un drama para miles de familias.”

• “Tantas veces me mataron, sin embargo estoy acá resucitando. Lo dijo Maria Elena Walsh y es la historia de nuestro país. Un día llegaron los genocidas y nos destruyeron, la Guerra de Malvinas, la convertibilidad y el default. Llegamos con Néstor y transformamos el país. Hasta que llegó Macri. Que en la grieta se queden ellos. Nosotros vamos a volver a poner a la Argentina de pie.”