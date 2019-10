ELECCIONES 2019

Frases destacadas de Mauricio Macri

• “Este debate tiene que servir para saber en qué tipo de país vamos a vivir. No solo votamos presidente, votamos modelos de país. Ustedes saben lo que yo hice, no cambio por los resultados. Sé que hay muchos que están enojados, que están sufriendo en sus economías personales, pero ahora tenemos bases para crecer. Ojalá este debate sirva para que nos demos cuenta de esto.”

• “En Seguridad, como en muchos otros, nosotros somos distintos a ellos, al Frente de Todos. Ellos alientan a los barrabravas, defienden a los corruptos, y convierten a la justicia en una puerta giratoria. Argentina se convirtió en un país exportador de droga, nosotros llegamos y trabajamos duramente para combatir las drogas. Esto es lo que hicimos estos cuatro años, y ellos van a volver a ese pasado oscuro. Proponemos un nuevo Código Penal donde todo esto sea penado con la dureza que se merece y seguir invirtiendo en nuestras fuerzas de seguridad. Con el terrorismo estamos también en posturas distintas, el kirchnerismo quiso encubrir a los autores del atentado a la AMIA”

• “Maldonado, en el primer día, dijimos que íbamos a ir por la verdad. 52 peritos comprobaron esto. Quisieron arruinar a las fuerzas de seguridad. Esto no es casualidad.”

• “Las estadísticas que tenemos nosotros dicen la verdad, y están avaladas por la ONU, y bajamos los homicidios un 35%. Desde que llegamos, bajaron, no como pasó en el kirchnerismo.”

• “Ellos hablan de empleo, pero entre 2011 y 2015 se estancó el empleo. Sé que hay gente preocupada por su puesto hoy, pero que sepan que después de que ganemos las elecciones la Argentina va a volver a crecer. Para que Argentina genere empleo tiene que conectarse con el mundo. En materia de obras, nosotros pusimos focos en las prioridades, mientras ellos se robaban los bolsos de la plata. Con la plata de una autopista kirchnerista, nosotros construimos dos. Hoy medio millón de personas viajan en avión por año por un 60% menos. También impulsamos la fibra óptica y el 4G. Queremos seguir impulsando el federalismo por todo el país.”

• “El kirchnerismo tuvo la peor gestión energética de la historia, con falta de exportaciones y cortes de luz, nosotros lo dimos vuelta. Espero que lo cuidemos.”

• “Es difícil de creer que Alberto Fernández no haya visto la corrupción de Néstor y Cristina. Es imposible.”

• “Ahora el kirchnerismo habla de federalismo. Nosotros de verdad lo queremos, no como ellos. Les dimos más recursos a las provincias, con más obras, para trabajar contra el Narcotráfico. El futuro de la Argentina pasa por el federalismo. 300 mil kilómetros recorrí como presidente en Argentina. Teníamos provincias llenas de militantes y ahora tenemos todo digital, con avance tecnológico. También dicen que van a respetar la libertad de expresión cuando perseguían periodistas. Nosotros creemos de verdad en la república. Nosotros somos democráticos y ellos son autoritarios.”

• “Lo único que reconoce Alberto Fernández es el de recuperar INDEC. Qué paradójico, él firmó su intervención.”

• “El kirchnerismo y Alberto Fernández son lo mismo. Él mismo lo dijo. Entonces ahora dicen que somos todos iguales. No, nosotros somos distintos.”

• “Es indignante escuchar a Alberto Fernández hablar ahora de pobreza, no les creo nada. La única idea genial que tuvieron fue ocultarla. Ellos siempre han usado a los pobres. 35 años gobernando La Matanza y no pudieron hacer una obra para que no se inunde todo. Y hace cuatro gobernamos la Provincia de Buenos Aires y en La Plata no se inundó más. Lamentablemente la crisis de Abril volvió atrás todo lo que habíamos trabajado en estos tres años en materia de pobreza. Sacamos a la gente del barro. No queremos que sigan usando a los pobres.”

• “El crédito UVA fue una gran oportunidad para las familias para conseguir su primera casa, tenemos que seguir trabajando en ella.”

• “El kirchnerismo infectó al país de Narcotráfico.”

• “Queridos argentinos, el kirchnerismo volvió a ponerse agresivo. Y es lo que está pasando en la Argentina. Cientos de miles marchando con alegría, con libertad. Con fuerza vamos a dar vuelta la historia de la Argentina.”