Elecciones en la Provincia: cuándo comienza la prohibición de vender alcohol

La prohibición regirá desde las 20 del sábado hasta las 21 del domingo, tres horas después del cierre de las elecciones en la Provincia.
Este fin de semana, con motivo de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, comenzará a regir la prohibición de venta de bebidas alcohólicas, una de las restricciones más visibles de la veda electoral. Conocida como “Ley Seca”, la medida apunta a garantizar que la jornada se desarrolle con normalidad y sin incidentes vinculados al consumo de alcohol.
La restricción será de 25 horas consecutivas: comenzará el sábado 6 de septiembre a las 20 y se extenderá hasta el domingo 7 a las 21, es decir, tres horas después del cierre de las mesas de votación. Durante ese lapso, ningún comercio, bar, restaurante o supermercado podrá vender bebidas alcohólicas en todo el territorio bonaerense.
Aunque la aplicación corresponde al gobierno provincial, la base legal está en el artículo 71 del Código Nacional Electoral, que fija las prohibiciones para todas las elecciones del país. Además de la “Ley Seca”, la normativa contempla la veda general, que prohíbe actos de campaña, difusión de encuestas y espectáculos públicos desde el viernes 5 de septiembre a las 8 de la mañana.
Así, los bonaerenses deberán prever con anticipación la compra de bebidas, ya que a partir del sábado por la noche comenzará la restricción que recién se levantará al finalizar la jornada electoral del domingo.
La restricción afecta a todos los puntos de venta: supermercados, comercios, bares, restaurantes y boliches
La veda específica obedece a disposiciones del Código Nacional Electoral (Artículo 71 y 136) y de la normativa provincial (Artículo 134 de la Ley Electoral bonaerense)
Venta de alcohol durante la veda implica arresto de 1 a 6 meses, según la normativa provincial
Además, pueden imponerse multas entre 10.000 y 100.000 pesos si se violan otras restricciones de la veda general.
