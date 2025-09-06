Al final habrá transporte gratuito por las elecciones en Mar del Plata

La resolución fue dictada por la jueza Mariana Haydee Irianni, del Juzgado de Responsabilidad Juvenil N°2, quien sostuvo que el acceso al transporte es clave para asegurar la igualdad en el ejercicio del derecho al voto. El amparista argumentó que la decisión inicial del municipio de no implementar la gratuidad “obstaculizaba” el derecho constitucional a elegir representantes en condiciones equitativas.

La magistrada hizo lugar a la medida cautelar y dispuso que la Municipalidad de General Pueyrredon “arbitre los mecanismos conducentes para garantizar en forma real y efectiva un servicio de transporte público básico y gratuito durante el acto electoral”, bajo apercibimiento de lo establecido en el artículo 239 del Código Penal.

El fallo generó la inmediata reacción del intendente Guillermo Montenegro, quien calificó la resolución de “cumplimiento imposible”. Según explicó, el municipio no cuenta con los recursos para solventar el costo de la medida, estimado en 300 millones de pesos.

“Es muy fácil decidir desde la comodidad de un sillón que los colectivos sean gratis. Pero los argentinos ya aprendimos que cuando algo es gratis, alguien lo paga. En este caso, lo van a pagar los vecinos de Mar del Plata y Batán”, sostuvo el jefe comunal en un video difundido en redes sociales.

Montenegro adelantó que notificará al Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires para que “sea la Provincia la que decida los pasos a seguir”. También apuntó contra la jueza Irianni, a quien cuestionó por “dedicar tiempo a estas decisiones en lugar de ocuparse de no liberar delincuentes”.

La polémica local se da en un contexto en el que la provincia de Buenos Aires ya había dispuesto la gratuidad del transporte para toda la jornada electoral en su territorio. La medida, anunciada la semana pasada por el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, abarca los servicios urbanos, interurbanos de media y larga distancia, además del transporte fluvial del Delta del Paraná. El mismo esquema se repetirá en las elecciones nacionales del 26 de octubre.

“El objetivo es garantizar que ningún ciudadano vea limitado su derecho al voto por no poder acceder al transporte”, explicó Marinucci. La Provincia aclaró que se trata de una política integral y que cada municipio podía adherir, aunque la financiación quedaba a cargo de las administraciones locales.

En Mar del Plata, la negativa inicial del municipio abrió un conflicto político y judicial que se resolvió en favor de la gratuidad. A pesar de las críticas de Montenegro, las empresas de transporte confirmaron que el servicio será sin costo en el horario de votación.

De este modo, el domingo los marplatenses podrán viajar gratis para cumplir con su deber cívico, en medio de una fuerte controversia que expuso las tensiones entre la Justicia, el municipio y la provincia en torno a quién debe financiar el derecho al transporte en jornada electoral.