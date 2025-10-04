"Estoy roto por dentro": José Luis Espert rechazó la denuncia y responsabilizó a Juan Grabois

Totalmente quebrado y al borde de las lágrimas, el diputado se derrumbó emocionalmente durante una entrevista radial.

“No puedo creer lo que te puede hacer la política y también siento bronca contra esta basura de Grabois, poniéndome a la par de un delincuente”, expresó Espert en una entrevista radial, donde se mostró visiblemente afectado.

"Estoy pasando un momento muy angustiante", comenzó diciendo en una entrevista con Gabriel Anello en Radio Mitre, pero rápidamente su voz se quebró al hablar del impacto personal de la acusación. "Adentro yo personalmente te diría muy golpeado, roto te diría, roto, roto por el estrago que este hijo de puta de Grabois y familia ha hecho con mi familia, con mi nombre", confesó, visiblemente emocionado.

El legislador reconoció que viajó en el avión de Machado en 18 oportunidades, pero remarcó que lo consideraba “una persona intachable” al momento en que lo conoció. “No tenía idea de que Machado podía estar involucrado en estas cosas. En 2021, cuando me enteré del pedido de captura internacional en su contra, no podía creer que era narco”, señaló.

ssstwitter.com_1759615709120

En esa línea, explicó que el empresario se acercó “por admiración y apoyo a las ideas de la libertad”, y que nunca le pidió nada a cambio. “Yo pequé de ingenuo y confié”, admitió. También aseguró que la persona que le presentó a Machado era “muy honorable” y que las acusaciones de narcotráfico aparecieron “más de dos años después”.

En el momento más crudo de la entrevista, Espert continuó con su descargo, con la voz entrecortada: "Yo tengo hijos, tengo hermanos, una esposa y esta basura ha hecho lo que ha hecho con mi nombre, que es mi padre... La verdad... Terrible, terrible".

El candidato libertario, que pasó de defenderse con datos y argumentos a mostrar su costado más vulnerable, insistió en que todo se trata de una operación política. "Pasé de ser doctor en economía con 10 a narco, una cosa de loco", lamentó.

"A este juego nos llevan esta manga de delincuentes. Y se lo vamos a pelear. Y le vamos a ganar. Y voy a demostrar en la justicia que la inocencia mía es total en esto", concluyó, no sin antes reafirmar la dureza del momento que atraviesa: "No puedo creer lo que te puede hacer la política".

Estoy roto por dentro

Sobre el impacto de la denuncia, Espert sostuvo: “Mentalmente estoy con todo, pero por dentro estoy roto por el estrago que Grabois hizo con mi nombre y con el de mi familia”.

Pese al golpe político, dijo que el “dolor” lo impulsa a seguir en campaña. “Detrás de esto están los que transformaron al país en una villa miseria”, afirmó.

El diputado agradeció además el respaldo del presidente Javier Milei: “Hemos dado batallas juntos. Ayer por la noche estuvimos reunidos: ni yo le presenté mi renuncia ni él me la pidió. Estoy convencido de continuar y demostrar la infamia de la denuncia”.

Y concluyó: “El Presidente no se engaña. Esto es un intento de los orcos para volver a gobernar el país y hacerlo más miserable. Seguiremos a pesar del linchamiento mediático”.