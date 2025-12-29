Cristina Kirchner presenta una "lenta recuperación" y empezó a comer

La institución detalló que Cristina sigue "con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso” y que inició la "ingesta de semisólidos con buena tolerancia”.

“De no mediar complicación adicional, se mantiene la indicación de internación hasta la recuperación completa del cuadro abdominal, retiro del drenaje y finalización del tratamiento antibiótico”, concluyó el texto, firmado por la directora médica del Otamendi, Marisa Lanfranconi.

Para la UIF, parte del dinero que recibía Cristina era redistribuido o utilizado para pagos a otros funcionarios. Cristina Kirchner permanece internada desde el 20 de diciembre.

Cristina Kirchner cumplió este lunes más de una semana internada en ese sanatorio tras ser operada por un cuadro de apendicitis que tuvo complicaciones debido a una peritonitis localizada. En los últimos dos días no se habían comunicaron novedades sobre su estado de salud hasta este parte difundido horas atrás.

Según el comunicado anterior, que se había emitido el viernes pasado, la actual titular del PJ continuaba hospitalizada debido a que presentaba “síntomas compatibles con íleo posoperatorio”, un cuadro que implica ausencia transitoria de la función intestinal luego de una intervención quirúrgica.

La ex mandataria se encuentra alojada en una habitación individual, donde pasó la Nochebuena y la Navidad, ya que ingresó el sábado 20 de diciembre. En estos días, recibió la visita de familiares directos, como su hijo Máximo Kirchner, mientras que en las puertas del sanatorio suelen permanecer militantes para manifestarle su apoyo y también protestar con pancartas contra la prisión domiciliaria que cursa tras ser condenada en la causa Vialidad.

apendicitiscristina Los militantes kirchneristas continúan con la vigilia frente al Sanatorio Otamendi.

En 2021, la exmandataria había sido sometida a una histerectomía en el Sanatorio Otamendi. Aquella intervención implicó la resección quirúrgica del útero. Antes, en 2012, cuando cumplía su segundo mandato en la Casa Rosada, le extirparon un tumor en la glándula tiroides en el Hospital Universitario Austral, y un año después fue operada para la extracción de una colección subdural crónica en la cabeza en el Hospital Universitario Fundación Favaloro.

Previo a la cirugía por el cuadro de apendicitis con peritonitis localizada, la Corte Suprema de Justicia había ratificado la obligación de que la expresidenta utilice una tobillera electrónica, rechazando los recursos presentados por su defensa. Y el Tribunal Oral Federal 2 la autorizó a utilizar la terraza del edificio donde cumple prisión domiciliaria, al considerarla "equiparable al patio para los presos comunes".