Estudiantes libertarios y peronistas terminaron a los golpes en la Facultad de Derecho

Una discusión origina en la vandalización con pintura de afiches peronistas y por arruinar el stand del partido libertario en la facultad desencadenó un violento enfrentamiento a golpes.

Ayer fueron piedras contra el Presidente @JMilei, hoy piñas y golpes a militantes libertarios en la facultad. Los kirchneristas fueron, son y serán violentos. Todo mi apoyo a los chicos de @SomosLibresUBA que fueron agredidos por estos delincuentes. NO NOS VAN A FRENAR.



— Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) August 28, 2025

En este bochornoso contexto, las autoridades de la Universidad de Buenos Aires repudiaron los hechos y prometieron sanciones para los implicados.

Todo ocurrió cuando estudiantes de la agrupación libertaria “Somos Libres” realizaron pintadas sobre un afiche de Eva y Juan Perón.

Esta actitud fue tomada como una provocación por sus pares de la agrupación Juventud Universitaria Peronista (JUP), quienes respondieron de inmediato.

Mientras que una bandera colocada por miembros del peronismo desencadenó insultos, empujones y finalmente golpes de puño entre militantes de ambos sectores.

La libertad avanza corrió ayer en Lomas de Zamora y hoy los sacaron de la facultad de derecho uba. Lindo clima de epoca, no?
— Zalo_ok (@zalo_ok) August 28, 2025

Las imágenes de los hechos se hicieron virales rápidamente a través de las redes sociales, generando el repudio de muchos usuarios.

En las escenas se observa a estudiantes a los empujones, otros dando golpes y banderas agitándose como estandartes.

“Mientras los militantes de La Libertad permanecieron firmes, los kirchneristas atacaron en manada. Aquellos que predican justicia social terminaron mostrando intolerancia y patoterismo”, dijeron desde Somos Libres.

Por su parte, no hubo declaraciones públicas de parte de los integrantes de la JUP. En tanto que la Facultad informó que ambas agrupaciones acordaron encontrarse para “intentar calmar las aguas”.

Los comunicados de la UBA y Capital Humano

La Facultad emitió un comunicado en que repudió rotundamente los hechos: “La intolerancia no es admisible en una universidad pública y plural ”. Advirtió que, tras recibir las denuncias, se aplicará el régimen disciplinario correspondiente.

Mientras que se reforzó la seguridad en el edificio y, aunque los incidentes no se repitieron en el resto de la jornada de este jueves.

El Ministerio de Capital Humano anunció que la Subsecretaría de Políticas Universitarias se puso en contacto con las autoridades de la UBA dado que, recordó, el rector de esa universidad "debe garantizar el normal funcionamiento de esa casa de estudios".