Estudiantes libertarios y peronistas terminaron a los golpes en la Facultad de Derecho

Según algunas versiones, el escándalo se desató cuando desde la agrupación "Somos Libres" vandalizaron un afiche con la imagen de Eva y Juan Perón.
Estudiantes y militantes libertarios y peronistas se trenzaron a golpes de puño en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el detonante fue una pintada sobre un afiche político.
Una discusión origina en la vandalización con pintura de afiches peronistas y por arruinar el stand del partido libertario en la facultad desencadenó un violento enfrentamiento a golpes.
En este bochornoso contexto, las autoridades de la Universidad de Buenos Aires repudiaron los hechos y prometieron sanciones para los implicados.
Todo ocurrió cuando estudiantes de la agrupación libertaria “Somos Libres” realizaron pintadas sobre un afiche de Eva y Juan Perón.
Esta actitud fue tomada como una provocación por sus pares de la agrupación Juventud Universitaria Peronista (JUP), quienes respondieron de inmediato.
Mientras que una bandera colocada por miembros del peronismo desencadenó insultos, empujones y finalmente golpes de puño entre militantes de ambos sectores.
Las imágenes de los hechos se hicieron virales rápidamente a través de las redes sociales, generando el repudio de muchos usuarios.
En las escenas se observa a estudiantes a los empujones, otros dando golpes y banderas agitándose como estandartes.
“Mientras los militantes de La Libertad permanecieron firmes, los kirchneristas atacaron en manada. Aquellos que predican justicia social terminaron mostrando intolerancia y patoterismo”, dijeron desde Somos Libres.
Por su parte, no hubo declaraciones públicas de parte de los integrantes de la JUP. En tanto que la Facultad informó que ambas agrupaciones acordaron encontrarse para “intentar calmar las aguas”.
La Facultad emitió un comunicado en que repudió rotundamente los hechos: “La intolerancia no es admisible en una universidad pública y plural ”. Advirtió que, tras recibir las denuncias, se aplicará el régimen disciplinario correspondiente.
Mientras que se reforzó la seguridad en el edificio y, aunque los incidentes no se repitieron en el resto de la jornada de este jueves.
El Ministerio de Capital Humano anunció que la Subsecretaría de Políticas Universitarias se puso en contacto con las autoridades de la UBA dado que, recordó, el rector de esa universidad "debe garantizar el normal funcionamiento de esa casa de estudios".
comentar