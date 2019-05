“(Alberto Fernández) Me llamó por teléfono. Estaba a dos cuadras de casa, por tomar un café me dijo: ‘podes venir a casa’. Sentí que algo pasaba. Creo que él estuvo más sorprendido en ese momento, le sorprendió que ella haya tomado esa decisión”, reveló en diálogo con Radio 10, donde trabaja.

“Admiro todo lo que estuvo haciendo no solo en este año y medio con Cristina para llegar a este punto, que me parece un logro grandísimo de dos personas que pueden llegar a plantear este bombazo”, agregó Yáñez.

Por otro lado, se refirió a la relación entre Fernández y la ex presidenta. “Son dos personas que han tenido sus roces y que se han dicho el uno al otro lo que pensaban, cosa que no es fácil y mucho menos en la política y mucho menos en este país. Para mí es un orgullo, lo sentí como algo que él decía que no estaba convencido y le pedía a Cristina que lo pensara”, detalló.

Yáñez tiene 38 años, nació en Misiones y es periodista y actriz. Se desempeña como panelista del programa “Incorrectas” y forma parte del equipo que hace "Común y Corriente" en Radio 10.