Fernández: "Cristina sabe que por las buenas me sacan cualquier cosa"

"Con presiones no me van a obligar", afirmó Fernández, y señaló que cuando el martes por la noche habló con la vicepresidenta habían acordado cambios en el equipo de ministros y que "eso sigue en pie", pero que se darán cuando lo considere pertinente.

Horas después de las declaraciones del Presidente, Cristina publicó una extensa carta en las redes sociales.

En declaraciones al diario Página 12, se refirió a Cristina Kirchner y señaló: "Ella (Cristina) me conoce, sabe que por las buenas a mí me sacan cualquier cosa. Con presiones, no me van a obligar".

El presidente calificó a los amagues de renuncia de los funcionarios kirchneristas como "una estudiantina", y evaluó: "Aceleraron en el barro y, claro, quedaron empantanados".

Alberto Fernández.jpg Alberto Fernández le envió un mensaje público a Crsitina.

"Me llamaron todos los gobernadores. Me decían que les aceptara las renuncias, que los sacara", reveló el jefe de Estado, que mostró su enojo por la jugada que organizaron los funcionarios cercanos a la vicepresidenta de manera coordinada.

A la vez, Fernández dijo que le pareció "incomprensible" esa movida e ironizó: "¿Qué sentido tiene que renuncie el titular de Aerolíneas Argentinas?", en referencia a la dimisión que también puso a su disposición el presidente de la línea de bandera, Pablo Ceriani, entre otros.

La discusión en la coalición oficialista se produce a tres días de la realización de las PASO, en las que la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) logró avanzar posiciones y relegó al oficialismo en la mayoría de los distritos, con epicentro en la provincia de Buenos Aires, que concentra casi el 40 por ciento del padrón electoral del país.

Este miércoles, tras un acto que encabezó el presidente en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno, comenzaron a conocerse las presentaciones de renuncias a "disposición" de Fernández de parte varios integrantes de su Gabinete con vínculos con la vicepresidenta.