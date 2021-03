El discurso del primer mandatario estuvo marcado por el impacto de la pandemia de coronavirus en la economía y la vida cotidiana, con el repaso de algunos logros y críticas sucedidas en el último año.

La primera parte del discurso estuvo orientada a destacar la gestión frente a la pandemia de coronavirus. “Solo 10 días después de hablarles el año pasado, la OMS declaro una pandemia para la cual no teníamos vacunas. Se inició una crisis en la que el mundo debió aprender sobre la marcha, una crisis sanitaria que en el caso argentino coincidía con una economía escuálida, había un sistema de salud quebrado, dejaba vencer vacunas. Debíamos apagar un incendio sabiendo que otros se había acabado el agua”, dijo.

"Evitamos que se saturara el ministerio de Salud", aseguró Fernández y explicó que gracias a ello todos tuvieron la asistencia necesaria.

Fernández también recordó las críticas de aquellos que "negaban la pandemia". "Cualquiera razón se volvió válida para incitar banderazos y romper protocolos para afectar la credibilidad de un gobierno que buscaba cuidar la salud de su pueblo", añadió.

En sintonía, el presidente enumeró algunas de las medidas tomadas durante la pandemia de coronavirus, como la incorporación de camas y construcción de hospitales modulares en tiempos récord.

Recordó a los científicos argentinos que se unieron a la lucha contra el coronavirus y también mencionó a las Fuerzas Armadas que colaboraron en muchos rincones del país, así como los vuelos de repatriación dados en los primeros meses de pandemia.

Fernández aseguró que nunca dejó de sufrir por las personas que murieron durante la pandemia de coronavirus y se refirió a la llegada de las vacunas. El presidente destacó que “nada es sencillo”, y que el Gobierno dialoga con países y empresas que fabrican vacunas.

“Seguiremos trabajando incansablemente y seguiremos consiguiendo las vacunas para cumplir nuestros objetivos”, afirmó.

En un segundo tramo, Fernández detalló las medidas económicas dispuestas para sostener la actividad en medio de la fuerte recesión mundial provocada por el virus y el trabajado realizado por el gobierno durante el aislamiento por el coronavirus con la construcción de hospitales y centros médicos de emergencia. En su discurso también mencionó el apoyo a las empresas dedicadas al turismo.

En cuanto a la situación económica, el mandatario también pidió que hagan un mea culpa y acusó a la oposición de haber derrumbado el país durante el tiempo que gobernó Mauricio Macri.

En sintonía destacó que su gobierno iniciará una querella criminal contra quienes tomaron la deuda durante la gestión de Macriy calificó lo hecho de "irresponsable". "La toma de deuda del gobierno anterior fue una administración fraudulenta y una malversación pública”, destacó.

Fernández aseguró que no habrá ajustes económicos que afecten a los argentinos. "No va a haber ningún ajuste que otra vez recaiga sobre las espaldas de nuestro pueblo". También se refirió a las tarifas y dijo que se presentará un proyecto para “desdoralizarlas”. Asimismo destacó que se reactivará la obra pública y se fomentará el empleo: "Debemos hacer que los salarios crezcan y los precios se estabilicen”.

El Jefe de Estado también aprovechó el discurso ante la Asamblea Legislativa para pedir al Congreso de la Nación que "apure" el tratamiento del proyecto de ley de reducción del impuesto a las ganancias para el salario medio, que permitirá que "más de un millón de argentinos quede liberado de pagar" ese tributo, así como también los jubilados.

Por último lanzó duras críticas al Poder Judicial y en directa alusión a Carlos Stornelli dijo que "en Argentina de hoy hay un fiscal procesado por delitos severos como el espionaje ilegal o extorsión que sigue en funciones como si nada".

Tras señalar en su mensaje ante la Asamblea Legislativa que "el Poder Judicial está en crisis", el mandatario dijo que al fiscal, cuyo nombre no mencionó, "no se le aplica esa doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su poder residual pudiera afectar la investigación" y agregó: "Su poder no es residual, está vigente".

El Jefe de Estado se encargó de anunciar el envío de varios proyectos al Congreso. Entre estos se encuentran: