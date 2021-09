"Podemos ir poco a poco recuperando nuestra cotidianeidad; eran medidas que pensábamos tomar antes, en función de la situación epidemiológica", explicó Fernández al encabezar al mediodía la inauguración de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de José C. Paz (Unpaz), junto a funcionarios del Gobierno nacional, de la provincia de Buenos Aires y el intendente Mario Ishii.

“Ahora nos acusan de libertinos los mismos que nos acusaban de encerradores, pero no importa, yo he venido con Cristina (Kirchner) en 2019, con un deber y yo ese deber lo voy a cumplir. En el medio, cuando empecé a cumplir el deber que me comprometí ante ustedes la pandemia nos arrasó, como a todo el mundo. Enfrentamos la pandemia y ahora que estamos saliendo de la pandemia tengan la más absoluta confianza que vamos a poner de pie a la Argentina", subrayó el jefe de Estado.

El mandatario se refirió de esta manera a la flexibilización de las medidas sanitarias anunciadas el martes que pone fin a una serie de restricciones por la pandemia de coronavirus, a partir del 1 de octubre próximo, como el levantamiento de la obligación del uso de tapaboca al aire libre, la habilitación de reuniones sin tope de personas, la vuelta del público a los estadios de fútbol con un aforo del 50% y la apertura gradual y cuidada de fronteras.

ADEMÁS:

En el marco del acto, el presidente dijo además que el Gobierno escuchó "el mensaje" que ha recibido en las PASO y señaló que, a la semana del resultado electoral, no cerró el Ministerio de Trabajo sino que promovió "un acuerdo unánime entre trabajadores y empresarios para el aumento del salario mínimo vital y móvil".

"Eso es para que los salarios crezcan y le ganen a la inflación", dijo luego de que el martes sindicalistas de la CGT y de ambas CTA y las cámaras empresarias acordaran elevar el actual salario mínimo, vital y móvil de $29.160 a $33.000 en tres tramos, por lo que la mejora total de ese ingreso en un año será del 52,8%.

En su discurso, Fernández recordó que "en 2019 otros perdieron las primarias y al día siguiente cerraron el Ministerio de Salud, de Trabajo, y de Ciencia y Técnica".

"No saben la alegría que tengo de venir a inaugurar esta universidad y que venga a mantener en pie la educación pública", dijo el presidente al encabezar el acto, acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de Gabinete, Juan Manzur. "La educación es un tema central", aseguró.

Al cerrar el acto, Fernández señaló: "Para mí es un privilegio poder estar con ustedes inaugurando esta facultad, después de un domingo aciago, dos domingos atrás, donde humildemente escuchamos lo que todos y todas nos reclamaron para adelante".