El Gobierno, a fondo con Verón y contra Chiqui Tapia: "Todo tiene un final..."

El enfrentamiento recrudeció a raíz de la sanción de la AFA contra el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, pero se sabe que el fondo de la cuestión es la discusión por las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) que promueven desde nel gobierno nacional y rechazan desde la AFA.

Horas más tarde de la oficialización de la dura sanción, una suspensión por seis meses, que la AFA le impuso al exjugador por la protesta del plantel pincharata al recibir de espaldas, en el “pasillo de honor” obligatorio, al reciente campeón Rosario Central, Milei hizo pública su decisión de no viajar al sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos.

Según se rumoreaba, el libertario se iba a mostrar el próximo viernes 5 de diciembre junto a su par Donald Trump en el Palco de Honor, para seguir de cerca el sorteo de los grupos del torno internacional. Sin embargo, optó por no estar presente en el evento deportivo que se celebra en Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington D. C.

“Como dice la canción: ‘todo tiene un final, todo termina’", sintetizó una importante fuente de la administración libertaria a la agencia de noticias NA, en referencia a las palabras de Tapia, quien se había jactado de su permanencia y continuidad al frente de la asociación.

En estos días, Milei buscó brindar pequeños gestos virtuales para respaldar a Juan Sebastián Verón. El primero de ellos fue la publicación de una foto en la quinta de Olivos de una camiseta de Estudiantes de La Plata junto a un árbol que tiene tallado un león, bajo la excusa de recordar al técnico Osvaldo Zubeldía.

Otro fue el retrato que surgió de la reunión con el canciller de Israel, Gideon Sa'ar, en el que se podía observar la camiseta roja y blanca ubicada sobre el sillón de Rivadavia. En las fotos, también se ven dos remeras más con el 9 en la dorsal y una bolsa de tela con el logo de Estudiantes.

Tras conocerse la suspensión por seis meses contra Verón, Milei publicó en su cuenta de X una foto del ex DT Carlos Salvador Bilardo y su maestro, Osvaldo Zubeldía, ambos fundadores de la escuela que le dio identidad al club.

En paralelo, el exvocero presidencial, ahora jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informaba: “El Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar sorteo del mundial de fútbol a realizarse el próximo 5 de diciembre en Washington DC”.

En la misma línea, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien jurará este viernes como senadora y se transformará en la jefa de bloque de La Libertad Avanza expresó: “Verón está con el hincha de verdad. Tapia, con la casta y la mafia de siempre. Así de claro. Así de simple. En este país hay que elegir de qué lado se está: del fútbol o de los negocios. La pelota no se mancha. Aunque creo que ya está bastante sucia”.

Por su parte, el secretario de Prensa, Javier Lanari, uno de los funcionarios más retuiteados por el mandatario expresó: “No me estaría quedando claro qué piensa Pato de Chiqui Mafia y sus secuaces”.

Con los días, la guerra fría queda atrás y el enfrentamiento, que tuvo sus primeros capítulos en el pasado, parece tomar temperatura.