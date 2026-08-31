Fernando Espinoza: "Estamos organizando la esperanza con la unidad de todos los que le decimos basta a Milei"

“Con respecto a la pesca, vemos cada vez más barcos de potencias extranjeras en el Mar Argentino. Vimos como en Mar del Plata la zafra de este año fue un 70% menos que el año anterior. El Gobierno de Milei defiende los intereses de los más ricos y los hace cada día más ricos, mientras la clase media se empobrece y los trabajadores y los jubilados se vuelven indigentes”, sostuvo Fernando Espinoza.

“Queremos una Argentina normal, con sueldos dignos para nuestros trabajadores, con jubilaciones dignas para nuestros jubilados y con pymes, emprendedores y empresarios que puedan seguir generando desarrollo y progreso”, indicó Fernando Espinoza.

“Es unidos, es con la unidad del movimiento nacional que vamos a organizar la esperanza”, afirmó Fernando Espinoza y planteó: “La respuesta es unir a todos los sectores de la producción, del trabajo y de nuestras comunidades y economías regaionales, más allá del peronismo, en un gran frente amplio electoral, donde estén los radicales nacionales, los socialistas nacionales, los vecinalistas y los sectores independientes. Hay que generar consensos y acuerdos, hay que abrazarlos a todos. No hay que ser sectarios ni excluyentes”.

“Todos juntos, sin preguntar de dónde vienen sino qué quieren y a dónde vamos. Nuestro límite es Macri y Milei. De ahí en más hay que generar la mayor unidad para terminar con esta pesadilla, con este gobierno de derecha insensible, inhumano e impresentable que lleva adelante Milei”, señaló Fernando Espinoza y subrayó: “Si quieren un cambio en la Argentina, es unidos y es con Axel”.

“El 2026 tiene que ser un año de construcción y de consensos en cada ciudad de la Argentina. El MDF tiene que tener un solo candidato por ciudad”, aseguró Fernando Espinoza y remarcó que no tiene “ninguna duda de que el próximo presidente de la Argentina se llama Axel Kicillof”.

“Vamos unidos y con el mejor candidato que tenemos, que es Axel. Vamos a seguir caminando la provincia de Buenos Aires, ciudad por ciudad, y todo el país de Ushiaia a Quiaca y de la Cordillera a la Mesopotamia, para llevar este mensaje de esperanza. Renace el peronismo de la victoria y renace una nueva Argentina, con la juventud como protagonista, junto a la clase media y los trabajadores”, concluyó Fernando Espinoza.