Fernando Espinoza: "Estamos organizando la esperanza con la unidad de todos los que le decimos basta a Milei"

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) continuó su recorrida por la Provincia de Buenos Aires con un multitudinario Plenario en Mar Chiquita, de la Quinta Sección Electoral.
Con ciudades tan importantes a nivel turístico como Mar del Plata, Mar Chiquita, Villa Gessel, Pinamar, Necochea y todo el Partido de la Costa; y con ciudades agrícolas ganaderas como Tandil, Ayacucho, General Madariaga, Pila, Tordillo y Chascomús entre otras. El plenario convocó en Mar Chiquita a vecinas, vecinos y referentes de distintos distritos, junto a intendentes y ministros bonaerenses, para debatir las principales problemáticas de la región y construir colectivamente el futuro junto al espacio político que lidera el gobernador Axel Kicillof. En el cierre del acto el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, afirmó que “hoy empieza a renacer en la Argentina el movimiento nacional de la victoria”.
Durante el encuentro, miles de vecinas y vecinos de distintos distritos compartieron sus experiencias y pusieron en palabras el impacto del modelo de Milei en sus comunidades. Denunciaron un rumbo político y económico que profundiza el ajuste, destruye oportunidades y empuja a miles de familias a una realidad cada vez más difícil.
“Hay un cambio, y no lo hicimos los intendentes ni los dirigentes. Lo está haciendo el pueblo, que dice ya basta de tanto sufrir. Eso es lo que escuché acá. Jubilados que tienen que elegir entre comprar sus medicamentos o comer, trabajadores golpeados y una clase media que retrocede todos los días”, expresó Fernando Espinoza y resaltó: “Nadie llega a fin de mes en esta Argentina de Milei”.
“En la Quinta Sección la actividad económica se desplomó. Desde Mar del Plata, que es una de las cinco ciudades con más desocupación de la Argentina con un 9,3% de desempleados, hasta Tordillo, nuestras ciudades sufren el impacto de esta crisis: con comercios que cierran, con caída de la producción y con un turismo golpeado que es fundamental para toda la región”, señaló Fernando Espinoza y remarcó que “con las políticas de Milei estamos frente a un desmadre generalizado y a una crisis económica pocas veces vista”.
“Con respecto a la pesca, vemos cada vez más barcos de potencias extranjeras en el Mar Argentino. Vimos como en Mar del Plata la zafra de este año fue un 70% menos que el año anterior. El Gobierno de Milei defiende los intereses de los más ricos y los hace cada día más ricos, mientras la clase media se empobrece y los trabajadores y los jubilados se vuelven indigentes”, sostuvo Fernando Espinoza.
“Queremos una Argentina normal, con sueldos dignos para nuestros trabajadores, con jubilaciones dignas para nuestros jubilados y con pymes, emprendedores y empresarios que puedan seguir generando desarrollo y progreso”, indicó Fernando Espinoza.
“Es unidos, es con la unidad del movimiento nacional que vamos a organizar la esperanza”, afirmó Fernando Espinoza y planteó: “La respuesta es unir a todos los sectores de la producción, del trabajo y de nuestras comunidades y economías regaionales, más allá del peronismo, en un gran frente amplio electoral, donde estén los radicales nacionales, los socialistas nacionales, los vecinalistas y los sectores independientes. Hay que generar consensos y acuerdos, hay que abrazarlos a todos. No hay que ser sectarios ni excluyentes”.
“Todos juntos, sin preguntar de dónde vienen sino qué quieren y a dónde vamos. Nuestro límite es Macri y Milei. De ahí en más hay que generar la mayor unidad para terminar con esta pesadilla, con este gobierno de derecha insensible, inhumano e impresentable que lleva adelante Milei”, señaló Fernando Espinoza y subrayó: “Si quieren un cambio en la Argentina, es unidos y es con Axel”.
“El 2026 tiene que ser un año de construcción y de consensos en cada ciudad de la Argentina. El MDF tiene que tener un solo candidato por ciudad”, aseguró Fernando Espinoza y remarcó que no tiene “ninguna duda de que el próximo presidente de la Argentina se llama Axel Kicillof”.
“Vamos unidos y con el mejor candidato que tenemos, que es Axel. Vamos a seguir caminando la provincia de Buenos Aires, ciudad por ciudad, y todo el país de Ushiaia a Quiaca y de la Cordillera a la Mesopotamia, para llevar este mensaje de esperanza. Renace el peronismo de la victoria y renace una nueva Argentina, con la juventud como protagonista, junto a la clase media y los trabajadores”, concluyó Fernando Espinoza.
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