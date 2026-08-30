Milei viajará a Chile para reunirse con José Antonio Kast este jueves

El presidente tendrá una semana con actividad en Buenos Aires y Santiago, donde mantendrá un encuentro bilateral con su par chileno en La Moneda.
Javier Milei viajará este jueves a Chile para reunirse con el presidente José Antonio Kast, en el marco de una semana con distintas actividades oficiales en Argentina y el exterior. El mandatario partirá a las 7 desde Buenos Aires y llegará a Santiago para participar primero del Foro Madrid, organizado por la Fundación Disenso. Luego, a las 11.30, mantendrá el encuentro bilateral con Kast en el Palacio de La Moneda.
Antes de su viaje, Milei tendrá una agenda cargada en Buenos Aires. Este lunes, el presidente inaugurará el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que se realizará en la sede del Automóvil Club Argentino después de 15 años sin organizarse en el país. El evento contará con la presencia de Mohammed Ben Sulayem, titular de la FIA, y delegados de 35 clubes de automovilismo de Sudamérica, el Caribe y Norteamérica.
El martes, Milei encabezará una nueva reunión de Gabinete a las 10, mientras que tres horas después se realizará la habitual Mesa Política semanal. Por la tarde, el vocero presidencial Adrián Ravier brindará una conferencia de prensa en Casa de Gobierno. El miércoles, en tanto, el jefe de Estado participará del encuentro “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”, organizado por el Archbridge Institute, Libertad y Progreso y Reason.
Tras su actividad en Chile, Milei regresará al país para viajar el viernes a Puerto Iguazú, donde participará de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, tendrá actividad en Estados Unidos por la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20, mientras que el canciller Pablo Quirno mantendrá encuentros bilaterales y participará de una reunión de cancilleres del Mercosur en Montevideo.
La agenda internacional también tendrá como protagonistas a Caputo y Quirno, quienes participarán de distintas actividades durante la semana. El ministro de Economía asistirá el miércoles al encuentro sobre las ideas de la libertad en Buenos Aires y luego estará en la convención del IAEF. Quirno, por su parte, recibirá este lunes a su par paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, y el miércoles viajará a Uruguay para la reunión informal de cancilleres del Mercosur.
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