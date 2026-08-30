Milei viajará a Chile para reunirse con José Antonio Kast este jueves

La agenda internacional también tendrá como protagonistas a Caputo y Quirno, quienes participarán de distintas actividades durante la semana. El ministro de Economía asistirá el miércoles al encuentro sobre las ideas de la libertad en Buenos Aires y luego estará en la convención del IAEF. Quirno, por su parte, recibirá este lunes a su par paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, y el miércoles viajará a Uruguay para la reunión informal de cancilleres del Mercosur.