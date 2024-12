Ficha Limpia: para Martín Menem, es "cuestión de tiempo" que sea aprobada

“Desde mi interpretación, los números igual no daban. Hicimos el mayor esfuerzo para que esto salga, pero no está maduro o le falta mejorar. Que quede claro, va a salir. Es un tema de tiempo, como nos pasó con muchos proyectos que no lograron caminar durante este año”, analizó en declaraciones radiales.

"No había voluntad, pero sé que Ficha Limpia va a salir. Se mejorará el proyecto, es tiempo. Así como con la Ley Bases, que era ambiciosa y sacamos la que pudimos, no lo que hubiésemos querido; con la reforma laboral; con varias cuestiones dando vueltas”, agregó el titular de Diputados, que este miércoles podría ser reelegido en el cargo.

El proyecto de ley, vale recordar, busca impedir que cualquier persona condenada en segunda instancia por corrupción pueda postularse como candidata.

Al ser consultado sobre la ausencia de ocho diputados del oficialismo, Menem aclaró que, aunque si hubiesen estado presentes la Cámara no habría alcanzado el número necesario de presentes para el quorum, y destacó el compromiso de LLA con la aprobación de la ley: “LLA es firmante del dictamen, todos los diputados firmaron, el pedido de sesión también fue por diputados de LLA; esas especulaciones espurias que se hacen me parecen ridículas. Hay una diferencia fundamental con el resto del arco político: queremos que nos vaya bien porque eso nos va a dar poder político, no queremos gobernar 1.000 años por poder”.

Martín Menem habló sobre el proyecto de Ficha Limpia tras la sesión fallida del último jueves.

“Nos exigen que hagamos con 30 diputados lo que otros no pudieron hacer con 100. Me molesta la doble vara para medir un proyecto que da vueltas desde 2016", dijo Menem, en un claro mensaje al PRO que lidera Mauricio Macri. "Cuando tenía 116 diputados, en Juntos por el Cambio (JxC) no pudieron avanzar. Cuando nos sumamos con el PRO todavía nos faltaban 50 diputados. Fue titánica la tarea que se realizó, no es tan simple”, consideró.

Asimismo, Menem descartó las versiones acerca de un pacto entre Javier Milei y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para hacer caer el proyecto de Ficha Limpia. "Es una barbaridad pensar eso", opinó. "Llevamos 12 meses de gobierno y las cosas están saliendo bien, lamentablemente para muchos. Hay gente que no está contenta, porque eso marca que en LLA nos va a ir bien el año que viene y tratan de meternos en la misma bolsa e igualar para abajo", dijo.

Ficha Limpia: un referente del oficialismo reclamó tratar el proyecto en extraordinarias

Por otro lado, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, pidió tratar Ficha Limpia en las sesiones extraordinarias que convocará el oficialismo. "La necesitamos, la queremos, pero bueno, no teníamos los votos ni con todos los diputados del PRO y ni con los diputados de la Libertad Avanza”, sostuvo en declaraciones radiales.

“Es un tema que lo va a resolver el Ejecutivo y si tenemos todo el consenso y los votos, sería importante poder tratarla en extraordinarias", expresó.