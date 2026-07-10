Lamine Yamal sobre Francia: "Somos las dos mejores selecciones"

El extremo también realizó un balance del triunfo frente a Bélgica, partido en el que fue elegido como la figura. Si bien admitió que el descuento de los belgas llegó cuando España atravesaba su mejor momento, consideró que la clasificación nunca estuvo en riesgo.

"Hemos sido muy superiores. El gol de ellos fue una sensación rara porque llegó cuando mejor estábamos, pero la realidad es que ningún equipo nos jugó de igual a igual en este Mundial", aseguró.

Consultado sobre la posibilidad de aumentar su cuenta goleadora, Yamal relativizó la importancia de las estadísticas personales. "No me frustra no marcar. Gané la Eurocopa haciendo un gol. Si gano el Mundial y no convierto más, nadie me va a decir nada. Lo importante es que el equipo siga avanzando", señaló.

El delantero también reveló que se siente cada vez mejor desde lo físico luego de haber iniciado la concentración con una lesión muscular. "Cada semana estoy mejor. Llego con mucha confianza y sé que estoy preparado", sostuvo.

Finalmente, compartió una anécdota familiar ocurrida en la previa del encuentro frente a Bélgica. Contó que su hermano menor lo llamó por teléfono y le prometió que lo alentaría desde la tribuna. "Lo vi en las pantallas y me puso muy contento. Ahora quiero disfrutar la clasificación, celebrar el cumpleaños de mi novia y volver a ver a mi hermano", concluyó.