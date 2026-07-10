Lamine Yamal sobre Francia: "Somos las dos mejores selecciones"

La figura de España se mostró confiada tras el triunfo por 2-1 sobre Bélgica y aseguró que la Roja llega sin temores a la semifinal del Mundial.
España ya tiene la mira puesta en las semifinales del Mundial 2026 y uno de sus máximos referentes, Lamine Yamal, comenzó a jugar el partido con declaraciones cargadas de confianza. Luego de la victoria por 2-1 sobre Bélgica en los cuartos de final, el joven delantero aseguró que la Roja no le tiene miedo a Francia y, por el contrario, consideró que el seleccionado galo es el que debería preocuparse.
"Si alguien tiene que temer a alguien, son ellos. Les hemos eliminado. Somos dos equipazos, para mí las dos mejores selecciones del Mundial, pero no tenemos ningún miedo", afirmó el futbolista del Barcelona, en referencia a los recientes cruces en los que España superó a Francia en la Eurocopa 2024 y en la Liga de las Naciones 2025.
Yamal sostuvo que el duelo del próximo martes era uno de los más esperados desde el inicio de la Copa del Mundo. "Desde que empezó el Mundial todo el mundo esperaba este partido. Somos las dos mejores selecciones del torneo. Si alguien puede ir con seguridad contra Francia somos nosotros", remarcó.
Al analizar al rival, el atacante reconoció el potencial del conjunto dirigido por Didier Deschamps, aunque dejó en claro que España no modificará su identidad. "Espero un equipo que venga por nosotros, pero no durante todo el partido. Francia tiene muchísima calidad y un gran físico. Nosotros jugaremos como sabemos y con valentía", expresó.
El extremo también realizó un balance del triunfo frente a Bélgica, partido en el que fue elegido como la figura. Si bien admitió que el descuento de los belgas llegó cuando España atravesaba su mejor momento, consideró que la clasificación nunca estuvo en riesgo.
"Hemos sido muy superiores. El gol de ellos fue una sensación rara porque llegó cuando mejor estábamos, pero la realidad es que ningún equipo nos jugó de igual a igual en este Mundial", aseguró.
Consultado sobre la posibilidad de aumentar su cuenta goleadora, Yamal relativizó la importancia de las estadísticas personales. "No me frustra no marcar. Gané la Eurocopa haciendo un gol. Si gano el Mundial y no convierto más, nadie me va a decir nada. Lo importante es que el equipo siga avanzando", señaló.
El delantero también reveló que se siente cada vez mejor desde lo físico luego de haber iniciado la concentración con una lesión muscular. "Cada semana estoy mejor. Llego con mucha confianza y sé que estoy preparado", sostuvo.
Finalmente, compartió una anécdota familiar ocurrida en la previa del encuentro frente a Bélgica. Contó que su hermano menor lo llamó por teléfono y le prometió que lo alentaría desde la tribuna. "Lo vi en las pantallas y me puso muy contento. Ahora quiero disfrutar la clasificación, celebrar el cumpleaños de mi novia y volver a ver a mi hermano", concluyó.
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