Deschamps comparó a Facundo Tello con el árbitro francés que dirigió a Argentina

#mundialdefútbol2026 La picante frase de Deschamps sobre el árbitro argentino Facundo Tello



El entrenador de Francia, Didier Deschamps, se refirió a la designación del árbitro argentino Facundo Tello para el duelo de cuartos de final frente a Marruecos y lanzó una frase con… pic.twitter.com/kJGQYJj8m5 — ANDigital (@ANDigitalOK) July 8, 2026

La designación de Letexier para el duelo entre Argentina y Egipto había generado cuestionamientos antes del encuentro por tratarse de un árbitro francés, en medio de la rivalidad deportiva entre ambas selecciones tras la final del Mundial de Qatar 2022 y que ambos países protagonizan la actual Copa del Mundo.

Sin embargo, el desempeño del juez europeo fue respaldado por la comisión arbitral y considerado correcto. Entre sus decisiones más importantes estuvieron el penal sancionado sobre Nicolás Tagliafico, que Messi no logró convertir, y la anulación del segundo gol egipcio tras la intervención del VAR por una falta previa sobre Lisandro Martínez.

Sobre el cierre del encuentro, Egipto reclamó dos presuntas infracciones dentro del área argentina que el árbitro desestimó y las protestas continuaron después del pitazo final. Mostafa Ziko apuntó directamente contra Letexier y lanzó duras acusaciones al asegurar que el arbitraje había perjudicado a su selección.

Más allá de la cuestión arbitral, Deschamps concentró su análisis en el desafío que representará Marruecos, rival al que Francia ya eliminó en las semifinales de Qatar 2022. Además, reveló que la FIFA rechazó el pedido francés para retirar la tarjeta amarilla recibida por Michael Olise frente a Paraguay, por lo que la sanción se mantiene vigente.