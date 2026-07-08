Deschamps comparó a Facundo Tello con el árbitro francés que dirigió a Argentina

El entrenador de Francia no criticó la elección del juez argentino para el cruce de su equipo con Marruecos por los cuartos de final del Mundial pero le metió presión por su rendimiento.
Didier Deschamps evitó cuestionar la designación del argentino Facundo Tello como árbitro del partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 y respaldó el trabajo de los jueces elegidos por la FIFA. Sin embargo, metió presión por su rendimiento en el encuentro comparando la actuación de su compatriota François Letexier en el duelo de Argentina con Egipto por los octavos de final del certamen.
“Espero que el señor Tello y sus asistentes sean mañana tan buenos como el señor Letexier y sus asistentes, que arbitraron otro partido”, expresó. Facundo Tello estará acompañado de los asistentes Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade, el cuarto árbitro será Darío Herrera y el de reserva Cristian Navarro. Además, Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR.
Durante la conferencia de prensa previa al cruce de este jueves a las 17 en Boston, Deschamps sostuvo que las decisiones arbitrales siempre generan discusiones según la mirada de cada parte, aunque dejó en claro que confía en quienes son designados por la FIFA.
“Pueden cuestionarlo, pero yo actúo bajo el principio de que hay citas programadas y no podemos hacer nada al respecto. Me aseguro de confiar en los árbitros”, afirmó. Además, descartó considerar al juez como un condicionante del partido: “Considero a Marruecos mi rival. No voy a considerar al árbitro un rival. Está ahí para garantizar que las reglas del juego se apliquen de la forma más justa posible”.
La designación de Letexier para el duelo entre Argentina y Egipto había generado cuestionamientos antes del encuentro por tratarse de un árbitro francés, en medio de la rivalidad deportiva entre ambas selecciones tras la final del Mundial de Qatar 2022 y que ambos países protagonizan la actual Copa del Mundo.
Sin embargo, el desempeño del juez europeo fue respaldado por la comisión arbitral y considerado correcto. Entre sus decisiones más importantes estuvieron el penal sancionado sobre Nicolás Tagliafico, que Messi no logró convertir, y la anulación del segundo gol egipcio tras la intervención del VAR por una falta previa sobre Lisandro Martínez.
Sobre el cierre del encuentro, Egipto reclamó dos presuntas infracciones dentro del área argentina que el árbitro desestimó y las protestas continuaron después del pitazo final. Mostafa Ziko apuntó directamente contra Letexier y lanzó duras acusaciones al asegurar que el arbitraje había perjudicado a su selección.
Más allá de la cuestión arbitral, Deschamps concentró su análisis en el desafío que representará Marruecos, rival al que Francia ya eliminó en las semifinales de Qatar 2022. Además, reveló que la FIFA rechazó el pedido francés para retirar la tarjeta amarilla recibida por Michael Olise frente a Paraguay, por lo que la sanción se mantiene vigente.
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