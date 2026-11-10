Fred Machado fue condenado a seis años de prisión por lavado de dinero y fraude

De todos modos, allegados a Machado indicaron podría recuperar su libertad “pronto”. “Parte del acuerdo con la Fiscalía fue que le computaran el tiempo que pasó detenido en la Argentina a la espera de ser extraditado a Estados Unidos”, indicaron. De ser así, podrían restarle 4 años y medio de la ejecución, ya que fue detenido en abril de 2021, en el aeropuerto de Neuquén, y extraditado a Texas en noviembre de 2025.

Los vínculos con José Luis Espert

El caso tomó dimensión política al conocerse que Machado había financiado parte de la campaña presidencial de 2019 del economista y exdiputado José Luis Espert, perteneciente a La Libertad Avanza (LLA). Además de aportes económicos, habría facilitado aviones y una camioneta durante aquel período.

En octubre de este año, una nueva transferencia por 200.000 dólares reactivó la polémica. El dinero, enviado a una cuenta de Espert bajo el concepto de “asesorías contables”, generó fuertes críticas y derivó en su licencia temporal en el Congreso.

Con su extradición confirmada, Machado será puesto a disposición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde enfrentará cargos federales por delitos económicos y tráfico de estupefacientes.