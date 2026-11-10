Fred Machado fue condenado a seis años de prisión por lavado de dinero y fraude

El empresario vinculado a José Luis Espert fue hallado culpable de estos delitos por la Justicia de Estados Unidos tras aceptar el acuerdo de culpabilidad.
Federico Andrés "Fred" Machado, el empresario argentino que financió y facilitó aviones para la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019, fue condenado este martes a seis años de prisión en Estados Unidos por conspiración para lavar activos y para cometer fraude electrónico.
El juez federal Amos L. Mazzant, del Distrito Este de Texas, aceptó el acuerdo de culpabilidad que el acusado había negociado con la Fiscalía tras ser extraditado a Estados Unidos, en noviembre de 2025, y en este contexto, el magistrado dispuso que las dos penas se cumplan en simultáneo, informó La Nación citando fuentes judiciales norteamericanas.
De esta forma, Fred Machado seguirá detenido en una cárcel estadounidense y el monto de la eventual restitución económica a sus víctimas todavía deberá determinarse.
Por su parte, el juez Mazzant aceptó formalmente el acuerdo de culpabilidad, rechazó las objeciones que había presentado la defensa y dispuso desestimar otros cargos que integraban la acusación original. La condena fue finalmente por conspiración para cometer lavado de activos y conspiración para cometer fraude electrónico.
De todos modos, allegados a Machado indicaron podría recuperar su libertad “pronto”. “Parte del acuerdo con la Fiscalía fue que le computaran el tiempo que pasó detenido en la Argentina a la espera de ser extraditado a Estados Unidos”, indicaron. De ser así, podrían restarle 4 años y medio de la ejecución, ya que fue detenido en abril de 2021, en el aeropuerto de Neuquén, y extraditado a Texas en noviembre de 2025.
El caso tomó dimensión política al conocerse que Machado había financiado parte de la campaña presidencial de 2019 del economista y exdiputado José Luis Espert, perteneciente a La Libertad Avanza (LLA). Además de aportes económicos, habría facilitado aviones y una camioneta durante aquel período.
En octubre de este año, una nueva transferencia por 200.000 dólares reactivó la polémica. El dinero, enviado a una cuenta de Espert bajo el concepto de “asesorías contables”, generó fuertes críticas y derivó en su licencia temporal en el Congreso.
Con su extradición confirmada, Machado será puesto a disposición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde enfrentará cargos federales por delitos económicos y tráfico de estupefacientes.
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