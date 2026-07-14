Fuerte repudio a la prohibición de llevar banderas de Malvinas al partido con Inglaterra

El diputado radical del bloque Provincias Unidas, Pablo Juliano, acusó al Gobierno de ser admirador de Margaret Thatcher y dijo que “queda clarísimo que a los que hay que exigirles que defiendan la celeste y blanca es a estos funcionarios de turno”.

“Desde 1833 tenemos un reclamo ininterrumpido por Malvinas y los funcionarios viajan a Atlanta para negociar que no seamos ‘provocativos’ defendiendo lo nuestro. ¡Dan pena!“, escribió en X.

La diputada del peronismo cordobés Natalia De la Sota sostuvo que el gobierno pretende imponer a los argentinos el modo de “sentir y expresar” el amor por la Patria.

“Defender la soberanía sobre las Islas Malvinas no es un delito: es un mandato de la Constitución Nacional”, expresó.

Y agregó: “No dejemos que nos apaguen la pasión, que nos bajen las banderas ni que nos callen. Hay causas que se defienden con orgullo, respeto y convicción”.

La diputada por Córdoba de Unión por la Patria Gabriela Estévez también se sumó a los cuestionamientos y dijo: “No es fake, no es una versión, lo confirmó la propia ministra de Seguridad”.

“Es una vergüenza que una ministra de nuestro país acepte ese tipo de condicionamientos. Le faltan el respeto a nuestra soberanía y a nuestra bandera todos los días, porque así como arreglaron esto para el miércoles, el jueves van a intentar modificar la Ley de Tierras para entregar el suelo argentino a extranjeros. Son funcionarios de un país que odian y desprecian profundamente”, agregó.