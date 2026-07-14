Fuerte repudio a la prohibición de llevar banderas de Malvinas al partido con Inglaterra

Dirigentes de la oposición salieron al cruce de la decisión del Gobierno nacional informada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
En la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra, el Gobierno nacional quedó envuelto en una nueva controversia luego de que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmara que estará prohibido ingresar al estadio con banderas o mensajes alusivos a las Islas Malvinas.
Esto generó que sectores de la oposición rechazaron la decisión del gobierno de Javier Milei, al considerar que los símbolos de Malvinas dentro de los “mensajes políticos o provocativos” vedados por la FIFA. Usuarios de las redes sociales y dirigentes de la oposición criticaron fuertemente la postura del Gobierno.
El exdiputado Alejandro ‘Topo’ Rodríguez calificó a la ministra Monteoliva como “anti nacional”. “Con total naturalidad, informa al pueblo argentino que no usen ‘el mapita’ de Malvinas porque es ‘contenido político’. Las Malvinas son argentinas y que esta señora renuncie ya”, manifestó sobre la funcionaria.
La diputada porteña de Unión por La Patria y militante de La Cámpora Paula Penacca dijo en X : “Prohibir el ingreso de la bandera de Malvinas es prohibir el ingreso de la bandera de Argentina. Los únicos provocadores son los vendepatria de este gobierno que niegan la soberanía y a los pibes que dieron la vida. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas”.
El diputado radical del bloque Provincias Unidas, Pablo Juliano, acusó al Gobierno de ser admirador de Margaret Thatcher y dijo que “queda clarísimo que a los que hay que exigirles que defiendan la celeste y blanca es a estos funcionarios de turno”.
“Desde 1833 tenemos un reclamo ininterrumpido por Malvinas y los funcionarios viajan a Atlanta para negociar que no seamos ‘provocativos’ defendiendo lo nuestro. ¡Dan pena!“, escribió en X.
La diputada del peronismo cordobés Natalia De la Sota sostuvo que el gobierno pretende imponer a los argentinos el modo de “sentir y expresar” el amor por la Patria.
“Defender la soberanía sobre las Islas Malvinas no es un delito: es un mandato de la Constitución Nacional”, expresó.
Y agregó: “No dejemos que nos apaguen la pasión, que nos bajen las banderas ni que nos callen. Hay causas que se defienden con orgullo, respeto y convicción”.
La diputada por Córdoba de Unión por la Patria Gabriela Estévez también se sumó a los cuestionamientos y dijo: “No es fake, no es una versión, lo confirmó la propia ministra de Seguridad”.
“Es una vergüenza que una ministra de nuestro país acepte ese tipo de condicionamientos. Le faltan el respeto a nuestra soberanía y a nuestra bandera todos los días, porque así como arreglaron esto para el miércoles, el jueves van a intentar modificar la Ley de Tierras para entregar el suelo argentino a extranjeros. Son funcionarios de un país que odian y desprecian profundamente”, agregó.
comentar