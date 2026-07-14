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El Gobierno apoyó la prohibición de banderas sobre Malvinas en el partido contra Inglaterra

Lo expresó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. La medida fue dispuesta por la FIFA, autoridades estadounidenses, representantes argentinos e ingleses. El encuentro es considerado de "alto riesgo".

En la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre el seleccionado argentino e Inglaterra, el gobierno de Javier Milei quedó envuelto en una nueva controversia, luego de que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, respaldara la prohibición ingresar al estadio con banderas o mensajes alusivos a las Islas Malvinas. La medida fue adoptada en el marco del operativo de seguridad dispuesto para el encuentro que se disputará este miércoles en Atlanta, a partir de las 16:00 de nuestro país.

Monteoliva explicó que la decisión fue tomada entre las autoridades estadounidenses, la FIFA, representantes argentinos e ingleses. Con esto, busca evitar incidentes entre los hinchas en un partido considerado de “alto riesgo”. Según detalló, tampoco podrán exhibirse carteles o inscripciones que hagan referencia al conflicto del Atlántico Sur.

“No se podrá ingresar con banderas o mensajes políticos vinculados a Malvinas”, explicó la ministra Monteoliva.

“No se podrá ingresar con banderas o mensajes políticos vinculados a Malvinas”, explicó la ministra Monteoliva.

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“No se podrá ingresar con banderas o mensajes políticos vinculados a Malvinas”, sostuvo la funcionaria nacional, al brindar precisiones sobre el operativo de seguridad, que contará con unos 1.600 efectivos policiales y controles reforzados en los accesos al estadio Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. “Una bandera, camiseta, un trapo, lo que sea que tenga un mensaje de contenido político, o provocación racial”, agregó.

De todos modos, aclaró que la restricción no alcanza a los cánticos de los simpatizantes. "No se puede prohibir un canto o taparle la boca a la gente”, comentó en declaraciones a FM Now 97.9.

Monteoliva señaló que ya fueron detectados 13 hinchas argentinos que intentaron eludir los controles y que se aplicará el derecho de admisión tanto en el Mundial como en los estadios del fútbol argentino a quienes incumplan las normas establecidas. También recordó que el Ejecutivo libertario entregó a las autoridades estadounidenses el listado de más de 33.000 personas con prohibición de ingreso a espectáculos deportivos.

En Buenos Aires, el Gobierno reforzará la seguridad de la embajada británica, con un dispositivo que incluirá alrededor de 300 efectivos de la Policía Federal, vallados, custodia especial y un monitoreo reforzado en la zona de Recoleta.

Argentina vs. Inglaterra: cómo será el operativo de seguridad

Por primera vez en el Mundial, los hinchas argentinos ingresarán por la Puerta 4 y los ingleses por la Puerta 3 al estadio. Monteoliva puntualizó que, debido a que las entradas fueron adquiridas previamente, “habrá simpatizantes de ambos países distribuidos en distintos sectores del estadio”.

También estará prohibido entrar con botellas y las bebidas se servirán en vasos descartables para evitar que los envases sean utilizados como objetos contundentes.

El dispositivo de seguridad abarcará los hoteles de ambas delegaciones, los traslados oficiales y controles reforzados en los accesos.

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