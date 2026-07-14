El Gobierno apoyó la prohibición de banderas sobre Malvinas en el partido contra Inglaterra

Monteoliva señaló que ya fueron detectados 13 hinchas argentinos que intentaron eludir los controles y que se aplicará el derecho de admisión tanto en el Mundial como en los estadios del fútbol argentino a quienes incumplan las normas establecidas. También recordó que el Ejecutivo libertario entregó a las autoridades estadounidenses el listado de más de 33.000 personas con prohibición de ingreso a espectáculos deportivos.

En Buenos Aires, el Gobierno reforzará la seguridad de la embajada británica, con un dispositivo que incluirá alrededor de 300 efectivos de la Policía Federal, vallados, custodia especial y un monitoreo reforzado en la zona de Recoleta.

Argentina vs. Inglaterra: cómo será el operativo de seguridad

Por primera vez en el Mundial, los hinchas argentinos ingresarán por la Puerta 4 y los ingleses por la Puerta 3 al estadio. Monteoliva puntualizó que, debido a que las entradas fueron adquiridas previamente, “habrá simpatizantes de ambos países distribuidos en distintos sectores del estadio”.

También estará prohibido entrar con botellas y las bebidas se servirán en vasos descartables para evitar que los envases sean utilizados como objetos contundentes.

El dispositivo de seguridad abarcará los hoteles de ambas delegaciones, los traslados oficiales y controles reforzados en los accesos.