Gerardo Morales, contra los "barones del Conurbano"

El líder radical vistió empresas, recorrió el barrio Villa Madrid y brindó una conferencia de prensa para los medios locales, durante la que se refirió a la inflación, la necesidad de aplicar el federalismo y la inflación.

Embed Para dar vuelta la Argentina, debemos recuperar la cultura del trabajo y el esfuerzo. En Lomas de Zamora, la Distribuidora Centro Logístico Sur SRL hace frente a todas las dificultades y emplea a 135 trabajadores que día a día luchan por un futuro mejor. pic.twitter.com/FQXd1iaJrS — Gerardo Morales (@GerardoMorales) May 12, 2023

Las definiciones más importantes de Gerardo Morales:

- “Tenemos un país que tiene que ser más federal y que tiene que mirar a todo el territorio nacional en un contexto en el que tenemos una zona muy compleja, que es el Conurbano, que tiene problemas estructurales”.

- “Acá los ‘Barones del conurbano’ tiran manteca al techo y el gobierno provincial lo poco que tiene lo usa mal, no garantizan Estado presente y no garantizan proyectos de vida para los habitantes de la provincia de Buenos Aires”.

- “El conurbano no es un problema sólo de la provincia de Buenos Aires, es un problema también del gobierno nacional, que le compete al gobierno nacional. Así que si yo soy presidente, voy a ser casi un gobernador alterno, no me voy a meter en la cuestión de la institucionalidad de la provincia, pero sí vamos a poner en marcha muchos mecanismos para trabajar conjuntamente para resolver problemas de la salud, problemas de la inseguridad y también los temas de la educación pública”

- “Hoy, además, el problema que tenemos es que sufrimos un presidente que no tiene los pies sobre la tierra y que está en la estratósfera, que esta mañana dijo que al presidente que venga le va a dejar un país ordenado y que la inflación es psicológica. Si el Presidente cree que la inflación es psicológica, es porque él está para el psicólogo: le recomiendo que haga terapia urgente”.

Acompañaron a Morales durante su visita Alejandro Trotta, candidato a intendente de Lomas, Pablo Domenichini, diputado provincial y la concejal lomense Fanny Vera.

Morales en Tierra del Fuego

El gobernador de Jujuy y precandidato a presidente por la UCR, Gerardo Morales, cerró el sábado pasado en Ushuaia su visita a la provincia de Tierra del Fuego, donde recorrió una planta de la firma Newsan y se reunió con dirigentes empresarios del Turismo y del Comercio.

Además, Morales fue contundente en su crítica hacia al kirchnerismo. señalando que esa agrupación del PJ "tiene que comprender que ha cumplido un ciclo, que nos ha hecho mucho daño como país".

Y agregó que "la manera de salir es en esta elección, el kirchnerismo tiene que comprender que ha cumplido un ciclo, que nos ha hecho mucho daño como país. Igualmente no me inscribo en estos agoreros que creen que nos tenemos que ir todos del país y el último que se va cierra la puerta, no es ese el destino de la Argentina”.