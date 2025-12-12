El Gordo Dan fue duro contra la posible candidatura del pastor Dante Gebel

“No va a funcionar esto porque es artificial e impuesto desde arriba con guita y poses impostadas. Muy antinatural. Exactamente lo contrario a Milei, que se hizo desde abajo, espontáneamente, construyendo un fenómeno popular genuino convalidado por la gente. No aprendieron nada”, expresó el Gordo Dan desde su cuenta de X.

image

De esta manera el Gordo Dan salió a responder las versiones de un supuesto intento de Gebel de postularse en 2027 como contracara “outsider” de Milei, impulsado por algunos sectores sindicales que incluso integran la CGT.

Hace un año, la Agencia Noticias Argentinas había dado cuenta de la intención de un grupo de gremialistas de apostar por Gebel en 2027.

image

Quién es Dante Gebel

Oriundo de la provincia de Buenos Aires, donde nació hace 51 años y actor de profesión, Dante Gebel se convirtió en un famoso pastor evangelista de Estados Unidos, donde fundó, hace apenas seis años, la River Church con un extraordinario éxito en la comunidad hispana de ese país.

En su web site, Gebel se presenta como "ministro de las Asambleas de Dios y actual pastor de River Church en Anaheim" (en el condado de Orange, California). Su templo se ubica frente a Disneyworld y tiene las dimensiones de un estadio de fútbol. Debajo de su foto, vestido de smoking (o tuxedo, como lo denominan a ese traje de etiqueta en Norteamérica), se informa que "tu aporte nos ayuda a llevar el Evangelio a todo el mundo" y el modo de hacerlo efectivo: "Pay Pal, Visa, MasterCard, Maestro y American Express). Y si estos canales no fueran suficientes, también se puede aportar a la obra de Gebel utilizando cheque, por teléfono y por mensaje de texto.

image

Mario Pergolini, el amigo de Dante Gebel

El pastor Gebel tiene un amigo y admirador en la Argentina: Mario Pergolini, quien a partir de una primera entrevista que le hiciera el 10 de marzo pasado, se convirtió en su admirador y le califica como su "amigo" (ver video). Además, desde esa oportunidad, lo ha entrevistado reiteradamente y con un gran suceso en las redes sociales del conductor de Vorterix.

Actualmente Gebel tiene una columna en En otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini en las noches de El Trece.