Gerardo Morales no ve ningún cambio tras el renunciamiento del Presidente

Tras la difusión del video "Mi decisión", en el que el Presidente manifestó que no se presentará como candidato presidencial en los próximos comicios, Morales sostuvo en su cuenta de Twitter: "El Gobierno no puede remontar con ningún candidato este caos social y económico. Su legado es más atraso, más endeudamiento, más inflación, más pobreza. No tienen liderazgo ni carácter para gobernar. Sería una irresponsabilidad pretender seguir conduciendo el país a la ruina".

Un renunciamiento por Twitter

A través de un video de siete minutos publicado en su cuenta de Twitter, el presidente Alberto Fernández sostuvo que el próximo 10 de diciembre entregará "la banda presidencial a quien haya sido elegido legítimamente en las urnas" y dijo que trabajará "fervientemente para que sea un compañero o compañera de nuestro espacio que represente a aquellos por quienes seguimos luchando".

El anuncio fue hecho por medio de un video publicado en las redes sociales del Presidente, titulado "Mi decisión", difundido "en las vísperas de cumplir 20 años de la llegada de Néstor Kirchner al poder" que se recordará el próximo 25 de mayo.

Fernández admitió hoy que "no logramos todo lo que nos propusimos" en su gestión de Gobierno pero destacó que no adoptó "una sola medida en contra de nuestro pueblo".

"El contexto económico me obliga a dedicar todos mis esfuerzos a atender los difíciles momentos que atraviesa Argentina", señaló el jefe de Estado.

Luego agregó: "Creo que las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) son el vehículo para que la sociedad seleccione a los hombres y mujeres de nuestro frente en las próximas elecciones generales", y aseveró que como presidente del Partido Justicialista "garantizará que todos y todas los que se sientan capacitados para encarar este desafío, puedan hacerlo".

La opinión del arco opositor

Dirigentes de la oposición aseguraron que el presidente Alberto Fernández decidió no buscar la reelección debido a que está "acorralado por la realidad" y como consecuencia de "la pésima administración del país" durante su gestión, por lo que subrayaron que "no sorprende a nadie".

Luego de que el mandatario confirmara a través de un video que no iba a postularse en las próximas elecciones, miembros de Juntos por el Cambio y de otros espacios salieron a criticar al Gobierno en redes sociales.

"Un Presidente acorralado por la realidad y por el partido que preside decidió no buscar la reelección. La noticia no mueve el amperímetro porque nadie en todo el país creyó por un segundo que Alberto Fernández tenía una mínima oportunidad electoral. Su gobierno está en un tobogán", afirmó el diputado nacional de la UCR Mario Negri.

En tanto, su par en la Cámara baja y presidente de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, indicó que "es la triste realidad y su pésima administración del país lo que bajan al Presidente de la candidatura".

"El Presidente se baja de donde nunca estuvo. Quizás se podría subir a donde tampoco nunca estuvo: a la altura de un jefe de Estado que ofrezca, al menos, algún plan para solucionar la terrible inflación que cada día deja más pobres a los argentinos", agregó.

Por su parte, el senador nacional de la UCR Alfredo Cornejo consideró que "la declinación de Alberto Fernández es síntoma del absoluto fracaso que fue su gobierno".

"Muy pronto, los argentinos tendremos un nuevo gobierno, que reconstruya la esperanza tras el desastre que están dejando", añadió el mendocino.

A su vez, la diputada nacional del PRO Graciela Ocaña indicó que no hay "nadie sorprendido por la decisión del Presidente", ya que consideró que "hoy se hizo efectivo lo obvio".

"Qué casualidad la crisis del dólar, la reunión con Sergio Massa y que se baje Alberto Fernández... ¿El ordenamiento del FdT a costa del hambre de los argentinos?", se preguntó la dirigente opositora.

La izquierda opinó a través de Nicolás del Caño y Myriam Bergman

Desde el Frente de Izquierda, el diputado nacional Nicolás del Caño aseguró que "Alberto Fernández se baja de su candidatura, pero no podrá borrar el desastre que significó su gobierno para las mayorías trabajadoras".

"Con el Frente de Todos perdieron los de abajo y ganaron los mismos de siempre. Ajustaron al pueblo y reconocieron la estafa de la deuda", se quejó.

Su compañera de bancada Myriam Bregman señaló que el mandatario "renuncia a su eventual candidatura después de gobernar cuatro años con un frente que hizo más ricos a los ricos y más pobres a los que trabajan".