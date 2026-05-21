El Gobierno oficializó nuevos valores para prestaciones de personas con discapacidad

Cabe recordar que en abril ya se había dispuesto un incremento del 3,40%, también basado en la variación mensual del IPC.

Por otro lado, la resolución añadió: “Reconócese un adicional del 20 % sobre el arancel básico por zona desfavorable, a las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica”.

El fallo judicial se conoció un día antes

La actualización de los aranceles se conoció apenas un día después de que el juez federal de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, ordenara al PAMI y al Ministerio de Salud regularizar en un plazo de 72 horas la cadena de pagos a los prestadores que atienden a personas con discapacidad.

La medida cautelar de alcance nacional fue dictada en el marco de un amparo colectivo presentado por prestadores que denunciaron atrasos en los pagos, interrupciones de tratamientos y demoras en la entrega de medicamentos.

En su resolución, el magistrado advirtió que las demoras podrían afectar la continuidad de las prestaciones previstas en la Ley 24.901 y poner en riesgo la salud de niños, adultos mayores y personas con discapacidad que dependen de esos servicios.

Desde el Gobierno nacional argumentaron ante la Justicia que las demoras responden a un “reordenamiento estructural” y al proceso de transferencia administrativa del programa Incluir Salud al Ministerio de Salud.