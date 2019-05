Gioja confirmó que Scioli irá a internas con Alberto Fernández

Si bien aún no está definido el nombre del espacio, algunos dirigentes indican que será “Frente Patriótico” y, lógicamente, contendrá al peronismo kirchnerista como eje principal y apoyará la fórmula Alberto Fernández – Cristina Fernández de Kirchner.

Los veinte referentes que participaron de esta reunión acordaron la realización de un nuevo encuentro para establecer los principales lineamientos.

Tras la reunión, Gioja, aseguró que habló con Daniel Scioli y que el ex gobernador bonaerense confirmó que "va a disputar las PASO dentro del frente" que integre ese espacio peronista.

"Las puertas de este frente están abiertas para incorporar a todos los hombres y mujeres de bien que tengan una estructura política y social para participar del mismo porque consideramos imprescindible crear esta herramienta", agregó Gioja, y aseguró, además, que "compañeros" del espacio están "hablando" con Sergio Massa y que están "dispuestos a dialogar con todos los hombres y mujeres que quieran participar de esto".

Scioli tiene previsto dar una conferencia de prensa esta tarde para clarificar su posición. Es que su nombre se puso en el centro de la escena al no definir con qué espacio va a participar, si con el peronismo no K o con el kirchnerismo. A esto se le agregan las palabras de Roberto Lavagna, quien dejó entrever que no compartiría lugar con él.

Sin nombrarlos, también le mandó un mensaje a los integrantes de Alternativa Federal, Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey, Miguel Ángel Pichetto y Sergio Massa. "Hoy creemos que pueden estar acá. Los estamos esperando. Necesitamos juntar a la oposición. Todo suma, ¿no? Hasta el pelo más delgado hace sombra. Por el momento que vive la Argentina necesitamos que no haya ninguna duda que estos (por Cambiemos) se van el 10 de diciembre”, dijo.

Leopoldo Moreau, por su parte, señaló que no tenía dudas de que Scioli "se va a mantener dentro de esta unidad que ya se puso en marcha en el acuerdo entre Unidad Ciudadana y el PJ".

Más allá del armado del frente, la idea del encuentro era definir las reglas de la conformación y delinear un cronograma de actividades de campaña para cumplir con lo que requiere la Ley electoral y poner sobre la mesa la discusión sobre la demora en la incorporación de los jóvenes de 16 a 18 años al padrón electoral por parte del Registro Nacional de las Personas (ReNaPer).

Estuvieron presentes, entre otros, Alberto Rodríguez Saá, Leopoldo Moreau; Adriana Díaz, Víctor Kot, Víctor De Gennaro, Carlos Heller, Fernando "Pino" Solanas, Victoria Donda, Gustavo López. Además, concurrieron los jefes de los partidos que integran el frente Unidad Ciudadana, como ellos Carlos Castagneto, Martín Sabbatella, Mario Secco, y Diana Conti.