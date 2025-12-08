Luis Petri hizo oficial su renuncia como ministro de Defensa

Petri, cuya renuncia tendrá vigencia a partir de este martes, asumirá su banca de diputado nacional, tras haber sido electo en los comicios del 26 de octubre por la provincia de Mendoza. “Desde ese lugar seguiré defendiendo a su Gobierno y a los millones de argentinos que confían en el cambio definitivo que estamos llevando adelante”, sostuvo.

El exministro recordó el objetivo con el que había asumido hace dos años al frente de la cartera. "Reconstruir la capacidad operativa del Sistema de Defensa, modernizar nuestras Fuerzas Armadas, proyectarlas al futuro y, fundamentalmente, respaldar a nuestros hombres y mujeres después de décadas de políticas de ensañamiento, demonización, persecución y cancelación por prejuicios ideológicos", señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/1998089467278819709&partner=&hide_thread=false Al Presidente de la Nación Argentina @JMilei, de mi mayor consideración: pic.twitter.com/REgfMIxF3t — Luis Petri (@luispetri) December 8, 2025

"El camino recién comienza después de décadas de desinversión y destrato, pero estamos en el sendero correcto. Gracias a su respaldo permanente, pudimos encarar reformas que durante años parecían imposibles y devolver al personal militar y civil el orgullo de pertenecer a unas Fuerzas Armadas respetadas y valoradas por la sociedad, pero canceladas por los anteriores gobiernos kirchneristas", sumó.

El dirigente mendocino expresó, además, su agradecimiento por el respaldo de Milei y rescató: "Conformamos un verdadero equipo bajo liderazgo, que enfrenta los problemas arrastrados por décadas, no tira la pelota afuera, no pone excusas y los resuelve pensando en las generaciones presentes y futuras sin importar los costos políticos que la mezquindad de un sector de la oposición pretende hacernos pagar. Como usted siempre recuerda, venimos a cambiar definitivamente la Argentina".

Entre los avances de su tarea, destacó que culmina su gestión con la llegada a la Argentina de los aviones F-16, considerada “la adquisición militar más importante de los últimos 40 años”. El ex funcionario remarcó que las aeronaves “defenderán nuestro cielo ante cualquier amenaza por aire, tierra o mar” y celebró el cumplimiento de la misión encomendada: “Los F-16 ya pisan nuestro suelo y son de todos los argentinos”.

Petri ya tiene su despacho asegurado: ocupará la oficina de Julio Cobos. Luis Petri ocupará una banca en la Cámara de Diputados.

Quién reemplazará a Luis Petri en el Ministerio de Defensa

Carlos Alberto Presti asumirá el cargo tras el alejamiento de Petri. Se trata de un teniente general del Ejército argentino con una carrera militar consolidada y experiencia operativa. "Por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango del escalafón estará al frente del Ministerio de Defensa”, destacó la Oficina del Presidente en un comunicado.

Presti nació el 23 de junio de 1966. Se formó en el Colegio Militar de la Nación, de donde egresó en 1987 como subteniente de infantería. A lo largo de su trayectoria ocupó roles clave: fue comandante de la IV Brigada Aerotransportada, jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601 y director del Colegio Militar.

En misiones internacionales, se desempeñó como jefe del batallón argentino de paz en Haití. También tuvo experiencia diplomática: se desempeñó como agregado de Defensa en varias embajadas centroamericanas. Fue designado jefe del Estado Mayor General del Ejército por decreto presidencial a fines de 2023, en un recambio de alto nivel que implicó el pase a retiro de 22 oficiales superiores más antiguos. Su ascenso fue oficializado mediante el decreto 119/2023.