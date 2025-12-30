La UIF Investigará en Estados Unidos maniobras de lavado vinculadas a la AFA

La intención es cruzar datos en el marco de la investigación sobre los movimientos financieros realizados por la entidad que preside Chiqui Tapia.

Starc espera acceder a los nombres de los beneficiarios finales detrás de un entramado de sociedades en Florida, Georgia y Delaware, a través de las cuales se habrían desviado millones de dólares provenientes de partidos amistosos de la Selección Argentina y contratos de sponsoreo.

Vinculaciones con Javier Faroni

En este contexto, se sospecha que Tourprodenter LLC, administrada por la pareja del empresario Javier Faroni, funcionó como una "cáscara" sin empleados ni estructura para captar ingresos de la Scaloneta tras el Mundial de Qatar.

Mientras que este martes la Justicia allanó la casa de Faroni y le prohibió la salida del país cuando intentaba viajar a Uruguay.

La investigación detectó al menos otras cinco entidades jurídicas vinculadas a dirigentes de la AFA con cuentas en bancos de primer nivel de los Estados Unidos.

Bajo el convenio de colaboración UIF-FinCEN, Argentina busca desarmar la "ingeniería societaria" diseñada para ocultar a los verdaderos destinatarios del dinero desviado.