Guillermo Francos dice que Espert debe dar "una explicación clara y contundente"

En declaraciones a la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), Francos dijo que Espert debe brindar una “explicación clara y contundente”, pero aclaró que no cree que deba “dar un paso al costado”, a menos que asuma alguna responsabilidad.

Las denuncias se vinculan a supuestos pagos por 200.000 dólares recibidos de Federico ‘Fred’ Machado, detenido en Río Negro, mientras espera la resolución de la Corte Suprema ante un pedido de extradición desde Estados Unidos.

Contexto judicial

Machado ya tiene antecedentes en Estados Unidos, donde su socia Debra Lynn Mercer fue condenada. La situación generó cuestionamientos a Espert, especialmente porque la denuncia fue presentada por el dirigente peronista Juan Grabois días antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Francos destacó que la denuncia forma parte del clima político previo a los comicios y reiteró que Espert debe aclarar la situación para la opinión pública. “Tiene que dar una explicación clara y salir de esta situación”, insistió.

Por último, el jefe de Gabinete subrayó que, salvo que Espert admita algún tipo de responsabilidad, no ve motivos para que abandone la carrera electoral, dejando en claro que la decisión final sobre su candidatura sigue en manos del político.