Murió de un infarto un candidato de la UCR mientras debatía en un streaming en Misiones

El episodio ocurrió en el ciclo Dólar Blue, emitido por La Casa del Streaming Posadas, mientras se desarrollaba un debate político entre varios referentes de distintos espacios. Según los testigos, Damiani se descompensó en pleno intercambio y fue asistido de inmediato por quienes estaban en el estudio.

Asistencia inmediata

Entre los presentes se encontraba el doctor Walter Villalba, exministro de Salud de Misiones, quien intentó reanimarlo antes de su traslado al hospital Madariaga de Posadas, donde finalmente se confirmó su fallecimiento. También participaron del debate Virginia Villanueva, del Partido Obrero, Aída Vaztique, del Partido por la Vida y los Valores, y Rosario Villalba, del Frente Renovador Neo.

Tras conocerse la noticia, Lucas Doroñuk, conductor del ciclo, emitió un comunicado solicitando que no se difundiera el video del momento. “Pedimos respeto por la familia y por la memoria de Hernán”, expresó en sus redes sociales.

Trayectoria política

Damiani fue una figura destacada dentro de la Unión Cívica Radical misionera. A lo largo de su carrera ocupó distintos cargos: fue concejal de Posadas, diputado provincial y nacional, y presidente de la UCR de Misiones. También integró la convención constituyente que redactó la Carta Orgánica Municipal de Posadas, reconocida en 2024 por el Concejo Deliberante.

Su fallecimiento generó gran conmoción en la política local. El gobernador Hugo Passalacqua le dedicó un mensaje en redes: “Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y convicciones. Un abrazo de acompañamiento a su familia”.

El Comité Radical de Misiones también lo despidió con un comunicado donde lo definió como “un militante ejemplar, comprometido con los valores democráticos y el desarrollo provincial”.