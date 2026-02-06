Habrá vuelos el lunes: ATE suspendió el paro

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, confirmó que el encuentro se realizará el mismo lunes en la Secretaría de Trabajo y contará con la participación de autoridades de la ANAC y funcionarios del área de Gestión y Empleo Público.

“Como muestra de buena voluntad, hemos decidido dejar en suspenso la medida de fuerza de 24 horas prevista para este lunes y confiar en que este ámbito de diálogo sea una instancia que permita resolver el conflicto”, expresó el dirigente a través de un mensaje difundido en redes sociales.

Embed ÚLTIMO MOMENTO!!

ATE SUSPENDE EL PARO DEL PRÓXIMO LUNES 9 EN AEROPUERTOS!!



En el inicio de la semana, el mismo lunes, se llevará adelante una reunión en la Secretaría de Trabajo con las autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y funcionarios de Gestión… pic.twitter.com/AP1UN0ZBS3 — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) February 6, 2026

Aguiar aclaró que la suspensión no implica el cierre del reclamo y que el sindicato definirá los próximos pasos una vez concluida la reunión. “Luego de los resultados de ese encuentro, evaluaremos cuáles son las acciones a seguir”, sostuvo.

Atraso en los pagos

El paro había sido resuelto el martes pasado durante una asamblea realizada en las puertas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini, en respuesta a una deuda salarial que el gremio denuncia que el Gobierno mantiene con los trabajadores del sector.

Según ATE, además del atraso en los pagos, existe un incumplimiento de aumentos salariales que ya habían sido acordados previamente.

De haberse concretado la medida, el impacto habría sido significativo: el cese de actividades estaba previsto desde las 0 del lunes y podía afectar la operatoria de más de 27 aeropuertos en todo el país, con especial gravedad durante la franja horaria matutina, cuando se concentra la mayor cantidad de vuelos nacionales e internacionales. Ante ese escenario, las aerolíneas ya habían comenzado a planificar reprogramaciones preventivas para evitar cancelaciones masivas y la saturación de las terminales.

ATE destaca la convocatoria

Desde ATE destacaron la convocatoria oficial como un primer gesto para encauzar el conflicto. Marcelo Belleli, referente de la Junta Interna de ATE ANAC, señaló que el sindicato concurrirá a la reunión “con la convicción de que tenemos que recuperar aquello que se nos fue arrebatado de forma muy ingrata”, aunque aclaró que la suspensión del paro es condicional. “Vamos a dialogar posponiendo la medida de fuerza, pero no renunciamos a los reclamos”, advirtió.

En la misma línea, la secretaria general adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, remarcó que el paro es “la última herramienta” del sindicato y que, hasta ahora, se habían realizado distintas acciones sin llegar a una medida extrema. “Al parecer el Gobierno escuchó el reclamo”, señaló, aunque subrayó que el conflicto sigue abierto.

Con la suspensión del paro, el lunes habrá vuelos con normalidad en los aeropuertos del país, al menos por ahora. El resultado de la reunión en la Secretaría de Trabajo será clave para definir si el conflicto logra encaminarse hacia una solución negociada o si ATE vuelve a activar medidas de fuerza en las próximas semanas.