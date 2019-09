Hebe de Bonafini sobre Juan Grabois: "Me parece un tipo bastante desagradable"

Bonafini criticó con dureza las marchas y acampes de las que la CTEP, entre otras agrupaciones forman parte. "Es muy triste sacar a la gente a la calle, con los niños, con los cochecitos, a las 7 de la mañana, a las 5 de la mañana, hacerlos caminar, traerlos abajo del agua, abajo de la lluvia. No me parece bien para después darles una bolsa de comida. Me parece que a la gente hay que enseñarle a pedir trabajo", dijo la presidenta de Madres a AM 530.

"Hablo con las personas que vienen a esas marchas, porque pasan todas por acá, y no saben para qué vienen, mucha gente no sabe. Casi todos vienen por la promesa de la bolsa de comida. Detrás de esa movilización hay una indolencia de los que no pasan hambre, de los que nunca supieron lo que es el barro y lo que es no comer de verdad, no se puede jugar con eso", dijo Bonafini.

Cuando le consultaron sobre la relación entre el Grabois y la expresidenta Cristina Kirchner, la titular de Bonafini dijo: “A mí no me interesa, no voy a juzgarlo por las relaciones que tiene, me parece que es un caradura”.

Grabois propuso esta semana en un video de Facebook que "hay que avanzar con una reforma agraria" en caso de que el Frente de Todos grane en las elecciones presidenciales. Sin embargo, luego tuvo que aclarar que, “ni Alberto ni Cristina lo están planteando como un debate de agenda".

Bonafini siguió con sus críticas contra otros dirigentes del Frente de Todos. "Hay mucha soberbia y mucho individualismo", en referencia a Agustín Rossi y a Felipe Solá, este último uno de los principales acompañantes de Alberto Fernández durante su gira por España y Europa.

Bonafini elogió al candidato a presidente del Frente de Todos: "Él nos está dando un ejemplo, por que acá hay mucho loquito suelto que no saca ni dos votos, pero después quiere romper todo. A él le pegan y se defiende con una altura impresionante".