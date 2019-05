Méndez, que hoy ve la caída en la industria y los números en rojo de la mayoría de los sectores de la producción, calificó al Gobierno de "nefasto" y sugirió que en los próximos comicios votaría a la senadora y ex presidenta, Cristina Kirchner.

"Lo defendí (a Macri), y defendí mi posición: dije que una cosa era una sanata (por Scioli) y lo otro un proyecto serio. Bueno, me equivoqué", sostuvo en diálogo con Futurock. "Me equivoqué y entonces me duele. Me duele haber sido cómplice", dijo y, consultado sobre si votaría a la ex presidenta, sugirió que sí: “Y, uno va a aprendiendo”.

En este marco, fue durísimo con el Gobierno, al que describió como "un barco sin conducción". "Está muy difícil. Muy negro. El presente lo veo horrible y el futuro, lleno de incertidumbre", señaló.

Respecto al acuerdo de “Precios Esenciales”, opinó que no se van a sostener en el tiempo. "Los precios no se van a mantener, durarán unos días, pero no se puede mantener nada. La incertidumbre es general", sostuvo.

"La situación es muy grave, la gente está muy entristecida. Es una catástrofe", remarcó Méndez y volvió a la carga contra el discurso de Cambiemos: "En un país con tanto sufrimiento ¿cuál es la razón de querer justificar que esto es lo que la gente quería?".

Además, descartó además que la suba del indicador Riesgo País esté emparentada exclusivamente a la posible candidatura de Cristina Kirchner a la presidencia y afirmó que hay otros factores, como "la mala práxis" de la gestión Cambiemos para manejar la economía.