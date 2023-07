Horacio Rodríguez Larreta cuestionó los dichos polémicos de Franco Rinaldi

Larreta se mostró crítico con Rinaldi y, al ser consultado sobre si debería ser expulsado del bloque, primero remarcó que no se trata de un funcionario actual de la Ciudad y luego advirtió que existe un consejo electoral que será quien evalúe su situación.

“Yo estoy profundamente es desacuerdo y lo escuché a Jorge Macri también estar en desacuerdo”, expresó Larreta a modo de defensa del candidato del PRO para sucederlo en la Jefatura de Gobierno.

Rinaldi apareció en varios videos en redes sociales expresando comentarios homofóbicos y racistas. Entre otros conceptos, al referirse a un periodista, el precandidato a legislador porteño realizó un comentario homofóbico, a la vez que trató de “negros” a quienes viven en los barrios de emergencia.

"Es una expresión artística, de libertad, que tenía en un streaming que hago desde hace muchos años", justificó Rinaldi. "Se llama un café con Franco, y no es ni más ni menos que un stand up, una performance, una expresión artística que he ejercitado hace mucho años y es parte de mi vida anterior, de mi vida pública que tiene que ver con poder entretener, divertir, usar las palabras, comentó en una entrevista televisiva.

https://twitter.com/FrancoVRinaldi/status/1677158351719878659 Saludos! Quiero subrayar lo que dije hoy más temprano en el show de Leuco. Un café con Franco fue y será un vivo en donde reina la libertad y el histrionismo. Un show artístico en el cual la diversión y el pensamiento libre es un objetivo irrenunciable. En todos los casos en los… — Franco Rinaldi (@FrancoVRinaldi) July 7, 2023

Piden que Franco Rinaldi no sea precandidato a legislador

En medio de la polémica, la presidenta de la UCR porteña y precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio, Mariela Coletta, solicitó a la Junta Electoral de esa coalición la renuncia de Rinaldi como precandidato a legislador porteño, por "apología de la homofobia, el machismo" y "la discriminación contra las personas que viven en los barrios de emergencia".

En una nota dirigida a la Junta Electoral de JxC, Coletta también pidió que, "en caso de que no se presente la dimisión, se proceda a excluirlo de la lista 'Vayamos por Más', por "no representar los valores de quienes integramos JxC y que se encuentran plasmados en nuestra plataforma electoral".

"Me dirijo a ustedes en mi carácter de Presidenta de la Unión Cívica Radical (UCR) y miembro del Órgano de Gobierno de Juntos por el Cambio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de solicitarles que se le requiera la renuncia como precandidato en primer término a diputado de la Legislatura de esta Ciudad al Sr. Franco Victorio Rinaldi Torres", manifestó la titular de la UCR porteña en la misiva.

"No podemos compartir el mismo espacio con alguien que hace apología de la homofobia, el machismo y la discriminación contra las personas que viven en los barrios de emergencia", remarcó Coletta sobre el precandidato a legislador en la lista encabezada por Jorge Macri para la Jefatura de Gobierno porteño.